Pahor zavrnil poziv, naj zaustavi imenovanje novih veleposlanikov

Predsednik Borut Pahor je danes zavrnil poziv LMŠ, naj pred volitvami ne podpiše ukaza o imenovanju novih veleposlanikov. Odlog imenovanja kariernih veleposlanikov v okviru redne rotacije bi bil neutemeljen in bi škodoval nemotenemu delu slovenske diplomacije in uveljavljanju zunanjepolitičnih interesov države v mednarodni skupnosti, je poudaril. Pahor je danes v pismu predsedniku LMŠ Marjanu Šarcu med drugim zapisal, da so postavitve novih veleposlanikov del redne rotacije in potrebne zavoljo izteka mandatov sedanjih veleposlanikov.

Zaradi trajanja celotnega postopka imenovanja oziroma postavitve novih veleposlanic in veleposlanikov, ki »ni vezan na volilni ciklus, kar je dobro«, bi bilo slabo in neprimerno čakati na izvedbo letošnjih volitev v državni zbor. Tudi v preteklosti menjave vlad (2018 ali 2020) niso vplivale na postopek imenovanja, saj za to ni utemeljenega razloga, je med drugim zapisal Pahor.

Postopek imenovanja veleposlanikov običajno traja pol leta, menjave na delovnih mestih v zunanji službi ministrstva za zunanje zadeve se praviloma izvajajo v poletnem času, je pojasnil predsednik. Kot je dodal, se izbirni postopek običajno prične jeseni, tudi tokratni postopek, ki se je v skladu z uveljavljeno prakso z objavo notranje seznanitve začel 5. novembra lani, poteka v skladu s pravili, običajno prakso in v običajnih rokih.

Po predstavitvi kandidatov pred odborom DZ za zunanje zadeve bo ministrstvo za zunanje zadeve zaprosilo za agreman državo sprejemnico. »Po prejetju agremana mi bo vlada, sedanja ali nova, poslala predlog za postavitev veleposlanika. Postavil ga bom z ukazom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Po tem bom izdal poverilna pisma,« je sporočil.

Kvota tako imenovanih nekariernih vodij predstavništev Slovenije v tujini, ki jo vladi omogoča zakon o zunanjih zadevah, ostaja nezapolnjena, od leta 2021 so postavljeni trije od možnih petih, je dodal.

Članom odbora DZ za zunanjo politiko se je v ponedeljek na zaprti seji predstavilo sedem kandidatov za mesta veleposlanikov. Po prepričanju LMŠ so kandidati vidno blizu SDS in NSi, zato so Pahorja pozvali, naj tik pred volitvami prepreči politično kadrovanje v diplomaciji.