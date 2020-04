Pahor: »Zmaga bo skupna ali pa je ne bo«

Vidmarjeva vila in spomenik ustanoviteljem OF. FOTO: Aleš Černivec/Delo



Državljane je skupaj s Pahorjem nagovoril Marijan Križman

Predsednik republikeje ob današnjem dnevu upora proti okupatorju čestital državljanom in še zlasti preživelim borcem narodnoosvobodilne vojne. Spomnil je na svoja prizadevanja za narodno spravo in poudaril, da lahko v trenutnih kriznih razmerah zmagamo le s sodelovanjem in medsebojno pomočjo.»Spominjamo se najtežjih časov in najbolj hrabrih ljudi, ko smo Slovenci, v vihri druge svetovne vojne sredi prejšnjega stoletja obranili dom in ohranili rod,« je dejal Pahor. Državljane je pozval, naj osvobodilni boj ohranijo v zgodovinskem spominu kot slavno dejanje slovenskega naroda, življenjskega pomena za naš obstoj in razvoj.»Ko gre za odločilne zadeve narodnega obstanka in razvoja razklani propademo, skupaj pa zmagamo,« je povedal. Po njegovem mnenju bi bilo to v današnjih razmerah in zlasti tistih, ki utegnejo priti, to vnovič lahko življenjskega pomena. »Danes je mir in gre za to, da sodelujemo z vsemi drugimi narodi. Zmaga bo skupna ali pa je ne bo. Od tega ali bomo vsi narodi sodelovali, je zelo pomembno, ali bomo svetovni mir ohranili ali ne,« je prepričan Pahor.Opozoril je, da čakajo časi preizkušenj. Zdravstvena kriza se bo zavlekla v gospodarsko in socialno, ta pa v politično in morda varnostno. »Ohraniti moramo vero v človečnost, strpnost in potrpežljivost, spodbujati vse vrste sodelovanj, zlasti mednarodnega, vztrajati pri spoštovanju demokratičnih vrednot in si na vse načine medsebojno pomagati,« je sklenil.Pahor je dopoldne skupaj s predsednikom Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenijepoložil venec k spomeniku Osvobodilne fronte v Rožni dolini v Ljubljani, nato pa sta v predsedniški palači skupaj nagovorila državljane.Križman je dejal, da sta Osvobodilna fronta in partizanski boj temelj slovenske samostojnosti. Dotaknil se je tudi aktualnega dogajanja in dejal, da veteranom vojne to, kar »se dogaja z nabavo zaščitnih mask, ne vliva vere, da nekdo skrbi za nas«. Pahorja je pozval, naj kot prvi mož države in človek z visokimi moralnimi vrednotami opozori na zadeve, ki ne peljejo v pravo smer.