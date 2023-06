Pahorjev projekt zašel v krizo identitete in obstoja

V nadaljevanju preberite:

Po tem ko se je poslovil eden od pobudnikov procesa Brdo – Brioni Borut Pahor, se njegova naslednica Nataša Pirc Musar pripravlja na svoj prvi vrh pobude, ki bo 12. in 13. septembra v Severni Makedoniji.

Čeprav se je lanski vrh pobude na Brdu pri Kranju končal brez sklepne izjave, zaznamovali pa so ga ostri toni med hrvaškim in srbskim predsednikom ter kosovsko predsednico, so vsi predsedniki držav, vključenih v pobudo, potrdili udeležbo na letošnjem septembrskem vrhu v Severni Makedoniji. Poleg tega Hrvaška pobudo v procesu Brdo – Brioni prepušča Sloveniji.