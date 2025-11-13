Paketi nižje vrednosti bodo precej dražji

Finančni ministri EU so se danes dogovorili za odpravo carinske izjeme za pošiljke nižje vrednosti, s čimer želijo zajeziti poplavo poceni kitajskega uvoza. Večina teh pošiljk je namreč vezana na nakupe pri kitajskih trgovskih velikanih, kot sta Temu in Shein. V Bruslju si bodo prizadevali, da bi izjemo odpravili že prihodnje leto.

Trenutno v EU za pošiljke, vredne manj kot 150 evrov, ki jih potrošniki prejmejo neposredno, ni carinske dajatve. Večina jih je sicer vezana na nakupe prek na Kitajskem ustanovljenih platform, kot sta Temu in Shein.

Finančni ministri članic unije pa so se na današnjem zasedanju v Bruslju dogovorili za odpravo te izjeme. »S tem bomo zaprli luknje, ki se že dolgo izkoriščajo za izogibanje carinskim dajatvam,« je ob tem povedala danska gospodarska ministrica Stephanie Lose. Po mnenju evropskega komisarja za trgovino Maroša Šefčoviča pa današnji dogovor »pošilja močno sporočilo, da Evropa glede poštene konkurence in zaščite interesov evropskih podjetij misli resno«.

Kot je povedala Lose, si članice želijo, da se izjemo odpravi že prihodnje leto, in ne šele z letom 2028, kot je pred časom predlagala Evropska komisija. Zato si bo dansko predsedstvo Sveta EU v sodelovanju s komisijo in drugimi državami članicami prizadevalo, da bi našli preprosto začasno rešitev, ki bi omogočila umik carinske izjeme čim prej v letu 2026, je dejala.

Paketi že prevladujejo v dostavah. FOTO: Voranc Vogel

Slovenski finančni minister Klemen Boštjančič, ki je podprl odpravo carinske izjeme, se je na zasedanju zavzel, da bi decembra skušali doseči dogovor o tem, kdaj točno v letu 2026 bi uvedli spremembe. Kot je povedal v izjavi ob robu zasedanja, je pomembno, da vse članice to storijo naenkrat.

Od dveh do osmih evrov na paket

Carinjenje pošiljk je sicer v veliki meri avtomatizirano, tako da minister ne pričakuje velikega birokratskega bremena. Nekateri pa se tudi pri nas bojijo, da bodo carinski postopki velikokrat še večji strošek kot paketi, posebej če bodo stali osem evrov.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije Olof Gill je že pred tem potrdil, da se želi Bruselj s spremembami spopasti z naraščajočim številom manjših pošiljk. »V zadnjih letih smo bili priča eksponentni rasti e-trgovine. Lani je bilo v EU uvoženih 4,6 milijarde pošiljk, nedavni podatki pa potrjujejo ta naraščajoči trend,« je povedal.

Evropska komisija je sicer maja letos predlagala tudi uvedbo nove carinske pristojbine za manjše pošiljke v višini dveh evrov. Države članice EU o višini pristojbine še niso razpravljale, upajo pa, da bo uveljavljena proti koncu prihodnjega leta. Medtem so nekatere članice, ki ne želijo čakati na odločitve na ravni EU, že uvedle svoje ukrepe. Romunija je tako za pošiljke nižjih vrednosti uvedla pristojbino v višini petih evrov.