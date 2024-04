Pakt je politični kompromis, sodišča lahko vidijo drugače

V nadaljevanju preberite:

Sprejetje pakta o migracijah in azilu marsikdo označuje za enega večjih dosežkov zadnjih let, ki po mnenju podpornikov dokazuje, da se je EU sposobna spopadati z izzivi, nasprotniki pa v njem vidijo vse prej kot to. Sveženj desetih zakonodajnih besedil prinaša tudi več kompromisov, ki spominjajo na določila in prakse, ki sta jih ustavno in upravno sodišče v preteklosti prepoznala kot sporne. Kaj to pomeni za prenos direktiv v nacionalno zakonodajo?