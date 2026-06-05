Pri Pirc Musarjevi izobesili palestinsko zastavo, ki jo je vlada snela

Zatem ko so včeraj pročelja vladne palače takoj po potrditvi nove vlade sneli palestinsko zastavo, se je ta danes pojavila na pročelju predsedniške palače.

Predsednica Nataša Pirc Musar je to potezo v izjavi argumentirala takole:

»Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu. Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več.«

Kot je dodala, je zastava »simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva – za vse.«

FOTO: Foto Matjaž Klemenc/uprs

Palestinska zasava je na pročelju vlade visela od maja 2024, ko je Slovenija priznala Palestino. Včeraj so jo sneli takoj po potrditvi sestave nove vlade pod vodstvom Janeza Janše v državnem zboru.