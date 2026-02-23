  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Paliativna oskrba niso samo zadnji dnevi življenja

    Nastaja nov državni program. Razmere pri paliativni oskrbi so veliko boljše kot pred 16 leti, še vedno pa ta ni v celostni obliki na voljo vsem.
    Lani je po 14 letih začel nastajati nov državni program, ki naj bi sistemsko uredil paliativno oskrbo na vseh nivojih zdravstvenega sistema, v katerega naj bi bili umeščeni tudi hospici. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Lani je po 14 letih začel nastajati nov državni program, ki naj bi sistemsko uredil paliativno oskrbo na vseh nivojih zdravstvenega sistema, v katerega naj bi bili umeščeni tudi hospici. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Andreja Žibret
    23. 2. 2026 | 06:00
    11:37
    A+A-

    V Sloveniji imamo že od leta 2010 državni program paliativne oskrbe, ki bi moral sistemsko urediti to pomembno področje tako v bolnišnicah, na bolnikovem domu in v domovih za starejše kot v stacionarnih hospicih, ki so izginili iz besedila. Lani je po 14 letih posebna delovna skupina na ministrstvu za zdravje začela pripravljati nov državni program, ki naj bi sistemsko uredil paliativno oskrbo na vseh ravneh zdravstvenega sistema, v katerega naj bi bili umeščeni tudi hospici, ki pa predstavljajo le kamenček v mozaiku celotne paliativne mreže, pravi dr. Maja Ebert Moltara, državna koordinatorica za razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji in vodja specializiranega paliativnega tima na ljubljanskem onkološkem inštitutu.

    Na leto umre več kot 20.000 pacientov z neozdravljivo boleznijo. Do konca leta 2025 so, tudi s podporo evropskega projekta Krepitev mobilnih paliativnih timov na ministrstvu za zdravje, razširili mrežo na 14 specializiranih mobilnih paliativnih enot, tako da trenutno delujejo v vseh regijah s splošno bolnišnico. Ekipe paliativnih timov so zaradi pomanjkanja kadra okrnjene.

     

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ljubhospic

    Napovedali ustanovitev javnega zavoda Hospic Slovenija

    Dobro prakso iz Ljubhospica, že dolgo edine hiše hospica pri nas, nameravajo prenesti še v druge zdravstvene regije.
    Andreja Žibret 18. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odziv UKC Ljubljana na pismo Srebrne niti

    Bolniki na urgenci so čedalje starejši, primeri pa težji

    Charité v Berlinu, ki je trikrat večji, ima 110.000 urgentnih obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000.
    Andreja Žibret 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Devet let Ljubhospica

    Priprava na slovo je pomembna za življenje po smrti bližnjega

    V tem času so poskrbeli za 1625 pri njih nameščenih umirajočih in 2687 njihovih svojcev.
    Andreja Žibret 15. 2. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako je s paliativno oskrbo v Sloveniji?

    Odgovarja Renata Jakob Roban, predsednica Slovenskega društva Hospic.
    3. 7. 2024 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Neformalni oskrbovalci

    Ko umira ljubljena oseba, je tesnoba neizmerna

    Želijo si več znanja in informacij ter državno financiranje vsem dostopne paliativne oskrbe.
    Andreja Žibret 20. 3. 2023 | 10:00
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Generacija+
    Paliativna oskrba kot UTS

    Ne bojijo se smrti, bojijo se trpljenja

    Od paliativne oskrbe, ki bi bila enako dostopna vsem, ki jo potrebujejo, smo pri nas še zelo daleč, čeprav imamo že od leta 2010 državni program.
    Andreja Žibret 28. 2. 2022 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Od neprimerne obravnave do hudodelstva

    Stanje v domovih za starejše je treba začeti izboljševati takoj, da se težka situacija ne bi ponovila, opozarjajo v združenju Srebrna nit.
    Andreja Žibret 6. 5. 2020 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Stiske ob smrti bližnjih

    Žalovanje je naraven zdravilni proces

    V posebno težkem položaju so otroci in mladostniki, ki jim umre pomemben bližnji, denimo eden od staršev.
    Andreja Žibret 24. 1. 2024 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Projekt IMRO

    Stiske neformalnih oskrbovalcev so pogosto prezrte

    V Slovenskem društvu Hospic opažajo, da podporo pri skrbi za bolne svojce potrebuje veliko družin.
    Andreja Žibret 15. 11. 2023 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Nikoli sam

    Odprimo srce in se naučimo reči prosim

    Kako postati srčna podpora drugemu in dovoliti, da so drugi podpora nam, so se pogovarjali na Hospickafeju v okviru F3ŽO.
    Andreja Žibret 11. 10. 2023 | 09:00
    Preberite več
    VideoWall
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razvoj paliativne oskrbe že devet let brez zaleta

    Neozdravljive bolezni: Od 20 predvidenih mobilnih paliativnih timov trenutno za paciente na domu skrbi samo eden, na Jesenicah.
    Andreja Žibret 6. 8. 2019 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Srebrna nit

    Zaradi domnevnih kršitev v kampanji zahtevajo ponovitev referenduma

    Srebrna nit podala ugovor zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Eržen 3. 12. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

    Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
    Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    paliativna oskrbaMaja Ebert MoltaraOnkološki inštitut Ljubljanahospicevtanazija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvena nega in babištvo

    Zdravstvena nega in babištvo: zakon v pomoč, da bodo kadri ostali

    Poleg kariernega razvoja zakon o zdravstveni negi in babištvu prinaša tudi več avtonomije v to strokovno področje in odgovornosti.
    Andreja Žibret 23. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Sladko-kisla ohcet na nacionalnem minskem polju

    Pogovor z režiserjem najbolj gledanega hrvaškega filma Ohcet Igorjem Šeregijem.
    Zdenko Matoz 23. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: Slastna kosila, ki bodo hitro na mizi

    Pet idej za slastna kosila, ki res ne vzamejo veliko časa – od nasitnega karija do kremnih testenin s kozicami.
    Odprta kuhinja 23. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Podelitev baft

    Zmagala Ena bitka za drugo, presenečenje igralec, ki je izrekel največ kletvic

    Triler Paula Thomasa Andersona je prejel šest nagrad in tako zasenčil prav tako izdatno nominirana filma Hamnet in Grešniki.
    23. 2. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nov državni program za paliativno oskrbo

    Paliativna oskrba niso samo zadnji dnevi življenja

    Nastaja nov državni program. Razmere pri paliativni oskrbi so veliko boljše kot pred 16 leti, še vedno pa ta ni v celostni obliki na voljo vsem.
    Andreja Žibret 23. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: Slastna kosila, ki bodo hitro na mizi

    Pet idej za slastna kosila, ki res ne vzamejo veliko časa – od nasitnega karija do kremnih testenin s kozicami.
    Odprta kuhinja 23. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Podelitev baft

    Zmagala Ena bitka za drugo, presenečenje igralec, ki je izrekel največ kletvic

    Triler Paula Thomasa Andersona je prejel šest nagrad in tako zasenčil prav tako izdatno nominirana filma Hamnet in Grešniki.
    23. 2. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nov državni program za paliativno oskrbo

    Paliativna oskrba niso samo zadnji dnevi življenja

    Nastaja nov državni program. Razmere pri paliativni oskrbi so veliko boljše kot pred 16 leti, še vedno pa ta ni v celostni obliki na voljo vsem.
    Andreja Žibret 23. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo