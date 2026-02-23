Paliativna oskrba niso samo zadnji dnevi življenja

V Sloveniji imamo že od leta 2010 državni program paliativne oskrbe, ki bi moral sistemsko urediti to pomembno področje tako v bolnišnicah, na bolnikovem domu in v domovih za starejše kot v stacionarnih hospicih, ki so izginili iz besedila. Lani je po 14 letih posebna delovna skupina na ministrstvu za zdravje začela pripravljati nov državni program, ki naj bi sistemsko uredil paliativno oskrbo na vseh ravneh zdravstvenega sistema, v katerega naj bi bili umeščeni tudi hospici, ki pa predstavljajo le kamenček v mozaiku celotne paliativne mreže, pravi dr. Maja Ebert Moltara, državna koordinatorica za razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji in vodja specializiranega paliativnega tima na ljubljanskem onkološkem inštitutu.

Na leto umre več kot 20.000 pacientov z neozdravljivo boleznijo. Do konca leta 2025 so, tudi s podporo evropskega projekta Krepitev mobilnih paliativnih timov na ministrstvu za zdravje, razširili mrežo na 14 specializiranih mobilnih paliativnih enot, tako da trenutno delujejo v vseh regijah s splošno bolnišnico. Ekipe paliativnih timov so zaradi pomanjkanja kadra okrnjene.