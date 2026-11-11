Žerdin: Ta predlog se mi zdi znak panike

Dogodek tedna je včerajšnja predstavitev zakonodajne pobude, da bi se sodelovanje v referendumskih kampanjah prepovedalo organizacijam, ki so prejele kakršnokoli nakazilo iz tujine. »Seveda gre za zakon, ki je pisan natanko za eno pravno osebo in to je Inštitut 8. marec. Zakoni, ki so pisani točno ciljno, so obsceni,« je povzel Ali Žerdin. »To se mi zdi znak panike, češ, slabo nam kaže, kaj naj naredimo? Prva ideja, ki nam pade, je da prepovemo te, ki bodo preprečili uveljavitev zakona,« je vladno potezo v času pred referendumom o interventnem zakonu ocenil Žerdin. V kampanjo so se sicer na strani vladnega predloga zakona že zagnale Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija, Britansko-slovenska gospodarska zbornica in Slovensko-nemška gospodarska zbornica, za katere sicer ne ...