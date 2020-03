Panoji v spomin na baletni par Mlakar

Pomemben pečat slovenskemu baletu

Novo mesto – V spomin na bogato umetniško pot baletnega para Mlakar – Pina Mlakarja in njegove žene Pie – je družba Krka v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije postavila panoje, na katerih je prikazano njuno umetniško ustvarjanje.V bližini njunega doma so postavili razstavne panoje, na katerih so skozi fotografijo in besedo predstavili njuno bogato umetniško ustvarjanje in življenje. »Avtorica razstave Danica Dolinar, diplomirana muzikologinja, strokovnjakinja za baletno umetnost in članica Društva baletnih umetnikov Slovenije, ter arhitektka in oblikovalka razstav Mojca Turk, ki je eksponate oblikovala, sta imenitno ujeli duha življenja in plesa znamenitih slovenskih umetnikov,« so zapisali v sporočilu za javnost v družbi Krka, kjer poudarjajo, da so že od ustanovitve zavezani tudi kulturi.Sicer so pred tednom dni v Krki v počastitev stote obletnice slovenskega baleta v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov uprizorili baletni koncert z naslovom Pas de deux, korak v dvoje, v katerem so baletni umetniki SNG Opera in balet Ljubljana prikazali odlomke najbolj znanih klasičnih baletov pa tudi sodobnejše koreografije. Prikazali so del opusa ustvarjanja nestorjev slovenskega baleta Pina in Pie Mlakar, »ki sta slovenskemu baletu s 50 baleti, od tega 12 celovečernimi, vtisnila pomemben pečat«.Kot piše v Wikipediji, je Pino Mlakar z ženo Pio postavil temelje strokovnega baletnega šolanja v Sloveniji, spoznala sta se leta 1927 v Hamburgu in neločljivo delovala 73 let. Po drugi svetovni vojni sta med drugim postavila profesionalne temelje ljubljanskega baleta in ustanovila slovensko državno baletno šolo. Pino Mlakar je bil po vojni prvi predsednik Društva baletnih umetnikov Jugoslavije in 25 let redni profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Za svoje delo je trikrat prejel Prešernovo nagrado.