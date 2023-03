Delov komentator Ali Žerdin je v tokratnem pogovoru Od srede do srede uvodoma izpostavil, da je ta teden minilo deset let od začetka pontifikata papeža Frančiška. Komentatorskega kolega Janeza Markeša je vprašal, ali je papežev pontifikat jasen ali kontroverzen.

»Nedvomno je zelo jasen,« je odvrnil Markeš. »Pred desetimi leti sva v Od srede do srede razmišljala, kako bo potekala njegova pot. Takrat si je ta pogovor ogledalo rekordno število ljudi, po desetih letih pa je to datum, ki ga ne smemo spregledati, saj se je v popolnoma spremenjeni politični realnosti izkazalo, da je to pontifikat, ki je subverziven tako do lastne inštitucije kot tudi do vladajoče ideologije sveta – neoliberalizma. Papež Frančišek je opustil akademske debate in se spustil med ljudi. Občasno se zaleti v kakšno steno, ampak je s svojo prodornostjo precej prepričljiv.«

Žerdin je nato omenil oceno, ki pravi, da imamo pravzaprav dva papeža. Eden je papež Frančišek, ki je mile narave, odprt in socialno čuteč, drugi pa je papež Bergoglio, ki je avtoritaren in vlada s trdo roko.

Markeš je odvrnil, da si to dihotomijo razlaga tako, da je papež Frančišek član inštitucije, skozi katero se je moral – od zgodnje mladosti do danes – prebiti. »To pa je inštitucija, ki ni demokratična, ampak stoji na avtoriteti.«