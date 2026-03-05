Paradoks: več zdravnikov, a skoraj 140.000 ljudi brez osebnega (videokomentar)

Ena ključnih tem v boju za naklonjenost volivcev na državnozborskih volitvah, ki bodo 22. marca, je nedvomno področje zdravstva. Po zadnjih podatkih skoraj 140.000 prebivalcev nima zbranega zdravnika, od tega je približno 20.000 otrok, ki so brez pediatra.

V predvolilnih soočenjih poslušamo ogromno številk, ki pa jih vsak interpretira tako, kot mu najbolj koristi, pogosto tudi brez razumevanja konteksta. Vlada se, na primer, hvali, da se je v tem mandatu povečalo število zdravnikov v javni mreži. Kar drži in temu pritrjujejo tudi v zdravniški zbornici, kjer je bilo lani v register vpisanih 7482 ljudi v aktivni zdravniški službi, kar je skoraj četrtina več kot pred desetletjem. A so se v tem obdobju tudi bistveno povečale potrebe prebivalstva, ki je vse starejše.

Kot merilo (ne)učinkovitosti zdravstva se pogosto navajajo dolge čakalne dobe. Način, kako bi jih reševali, je ena od bistvenih ločnic med strankami – aktualne koalicijske zagovarjajo dosedanje usmeritve ločevanja med javnim in zasebnim, na drugi strani pa je drža »naj denar sledi pacientu«.