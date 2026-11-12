Parfumi za perilo so priljubljeni zaradi intenzivnega in dolgotrajnega vonja, vendar Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da za čisto perilo niso potrebni. Nekateri vsebujejo dišavne alergene, ki ostanejo na tkaninah in lahko povzročajo težave predvsem pri občutljivejših uporabnikih. Pozornost velja tudi vplivu na okolje in pravilni uporabi izdelkov, saj lahko določene sestavine vplivajo tudi na posamezne dele pralnega stroja.

Katere sestavine so lahko problematične, zakaj ZPS odsvetuje pretirano uporabo parfumov za perilo in na kaj je dobro biti pozoren pri pranju, preberite v celotnem članku na Deloindom.si.