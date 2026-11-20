DZ je danes potrdil državna proračuna za prihodnji dve leti. Poraba se bo prihodnje leto povzpela na rekordnih skoraj 19,4 milijarde evrov in na podobni ravni ostala tudi leta 2028. Vlada ob ugodnih gospodarskih napovedih računa na rast prihodkov, proračunski primanjkljaj se bo z 2,9 odstotka BDP v letu 2027 leto pozneje znižal na dva odstotka BDP.

Proračun za leto 2027 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa je potrdil nekaj sprememb. Prihodkov naj bi se v proračun steklo za 17 milijard evrov, kar je 6,7 odstotka več, kot je v dokumentu zapisano zdaj. Odhodki naj bi se medtem povečali za 6,9 odstotka na nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov, primanjkljaj bo tako znašal 2,3 milijarde evrov.

Za leto 2028 pa je načrtovana rast prihodkov na 17,7 milijarde evrov. Primanjkljaj naj bi se tako znižal na 1,7 milijarde evrov.

Finančni minister Andrej Šircelj je v sredo povedal, da je slovensko gospodarstvo v dobrem položaju. Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Sloveniji prihodnje leto napoveduje 2,5-odstotno gospodarsko rast, leta 2028 pa 2,3-odstotno rast. »Nadaljevala se bo investicijska aktivnost države z obnovami po naravnih nesrečah, pospešenim črpanjem evropskih sredstev, financiranjem prometa in prometne infrastrukture ter vlaganji v obrambo in zaščito,« je dejal Šircelj.

Po mnenju poslancev opozicije so vladni proračunski načrti nerealni in jih v takšni obliki ne bo mogoče uresničiti. V razpravi so opozarjali na visoko rast sredstev za obrambo in po drugi strani krčenje sredstev za šolstvo in zdravstvo, pa tudi za družinske prejemke ter socialno pomoč. Dodatno jih skrbi morebitna potrditev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na referendumu 6. decembra, ki bi potrebo po varčevalnih ukrepih po njihovem mnenju še povečala.

V koaliciji so medtem zatrjevali, da proračuna zagotavljata sredstva za financiranje obveznosti države, nadaljevanje razvojnih naložb in postopno zniževanje primanjkljaja. Kot pomemben razlog za podporo so navajali tudi dogovor o višji povprečnini za občine, ki je zapisana v spremljajočem zakonu o izvrševanju obeh proračunov.