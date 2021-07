Parlamentarna komisija začenja z zaslišanji

Parlamentarna preiskava za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti pri ukrepih, povezanih z epidemijo, je bila ustanovljena oktobra lani. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Preiskovalna parlamentarna komisija, ki se ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida-19, bo danes začela zaslišanja. Pred komisijo se bodo zvrstiliin. Kot priča je vabljen tudi premier, ki pa se današnje seje ne bo udeležil in se bo opravičil, so navedli v njegovem kabinetu.Ivan Eržen bo pred komisijo nastopil kot izvedenec, kot priče pa so na sejo med drugim vabljeni nekdanja vodja svetovalne skupine za covid-19 in zdaj vodja svetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Beovićeva, v. d. predstojnika Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Fafangel in epidemiologinja Majo Sočan. Vsi so za STA potrdili, da se bodo zaslišanj udeležili.Kot priča je pred komisijo vabljen tudi Janša. V LMŠ so sicer v četrtek popoldne potrdili, da predsednik komisije, njihov poslanecglede udeležbe prič še ni prejel nobenega opravičila. A so v Janševem kabinetu pojasnili, da bo svojo neudeležbo še pred sejo opravičil.Komisija je sicer sredi junija zaključila sklop pripravljalnih preiskovalnih dejanj, v okviru katerih je pridobila veliko dokumentacije, zdaj pa bo začela dokazni postopek, torej zaslišanja. Kot je tedaj pojasnil Pavšič, nekatere stvari iz pridobljene dokumentacije »že navzven kažejo, da je bilo upravljanje epidemije zelo sporno predvsem s političnega področja«.Parlamentarna preiskava za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti pri ukrepih, povezanih z epidemijo in blaženjem njenih posledic, je bila ustanovljena oktobra lani na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB. Zajema pa čas vlade Janeza Janše do razširitve obsega preiskave, in sicer 29. marca.