Fenomen, ki se vsakič po lokalnih volitvah skokovito razširi

V zadnjem desetletju pred lokalnimi volitvami vse več županskih kandidatov obljublja, da bodo po volitvah uvedli participativni proračun, z drugimi besedami, da bodo o porabi majhnega deleža občinskega proračuna lahko odločali občani neposredno. Kljub temu da številni župani svojih predvolilnih obljub ne držijo, je število slovenskih občin, ki izvajajo participativni proračun, v zadnjem desetletju vsakokrat po lokalnih volitvah skokovito naraslo. V iztekajočem se mandatu je participativni proračun izvajalo skoraj 70 slovenskih občin, približno 30 več kot ob koncu prejšnjega mandata, kar Slovenijo v tem pogledu uvršča med boljše v Evropi, je pojasnil Matic Primc iz društva Organizacija za participatorno družbo. Prav on je med najbolj zaslužnimi za prvo uvedbo participativnega proračuna v ...