FOTO:SDS daleč odskočila od LMŠ

Ljubljana – Če sta se vodilni stranki zadnjih nekaj mesecev v Barometru bolj ali manj izmenjevali v vodstvu in smo, ne glede na to, katera je bila spredaj, ugotavljali, da med njima ni statistično značilne razlike, se je, po dolgem času, to spremenilo – tehtnica se je marca odločno prevesila v prid SDS.Na vprašanje, katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, je v kombinirani telefonski in spletni anketi, ki jo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana za Delo izvedel med 25. februarjem in 5. marcem 2020 na reprezentativnem vzorcu 777 polnoletnih prebivalcev Slovenije, 19,6 odstotka ...