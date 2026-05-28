Preobrat. Bo Srečko Ocvirk prevzel kmetijsko ministrstvo?

Po soglasni potrditvi koalicijske pogodbe prejšnji teden in po izvolitvi Janeza Janše za predsednika vlade so sinoči koalicijski partnerji, SDS, Nova Slovenija in Demokrati Anžeta Logarja, potrjevali ministrsko listo. Na njej je petnajst imen, kolikor bo resorjev v četrti Janševi vladi, vložena pa naj bi bila po potrditvi na izvršilnih odborih koalicijskih strank.

Zaslišanja petnajsterice ministrskih kandidatov pred matičnimi delovnimi telesi bodo po pričakovanju v prvem delu prihodnjega tedna, vlada pa bo, kot kaže, potrjena prihodnji petek, kar je Janša napovedal že ob izvolitvi za predsednika vlade.