Pastirski rocker premagal in sprl Slovenijo

Ministrstvo za notranje zadeve je odpravilo prepoved koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, ki jo je izdala mariborska upravna enota. Ali koncert v Mariboru in še kje v Sloveniji bo, organizator koncerta Milan Trol še ne razkriva. Odločitev ministrstva za notranje zadeve na Hrvaškem podpirajo, slovenska opozicija in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek pa sta nad njo ogorčena.



Slovenski navdušenci nad pastirskim rockom si lahko oddahnejo, njihov idol iz Hrvaške jih bo lahko zabaval. Glasbeno zvrst, ki si jo je v nekdanji Jugoslaviji izmislila priljubljena bosanske skupina Bijelo dugme, je posvojil tudi zdaj 53-letni Marko Perković.



Hrvaški vojni veteran je vzdevek Thompson dobil po ameriški puški, ki jo je uporabljal med hrvaško vojno v 90. letih. Zaradi poveličevanja zločinske ustaške ideologije so leta 2017 v Mariboru prvič prepovedali njegov koncert.



Upravna enota Maribor je pred nekaj tedni ta koncert še drugič prepovedala, notranje ministrstvo, ki ga vodi Aleš Hojs, pa je odpravilo odločbo upravne enote. Postopek za prepoved koncerta je ministrstvo ustavilo, prijavo pa vrnilo Policijski postaji Maribor.

Kako bo zapel svoj največji hit?

Thompsonu so zaradi slavljenja ustaštva, spodbujanja sovraštva in vzklikanja ustaškega pozdrava »Za dom spremni« do zdaj odpovedali gostoljubje v dvoranah v Kanadi, Avstriji, Nemčiji, Švici, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter na Nizozemskem.



Organizator slovenskega koncerta Milan Trol je v svoji pritožbi zapisal, da omenjene odpovedi niso bile posledica upravnih ali sodnih odločb. Kdaj bo koncert v Mariboru ali še kje v Sloveniji in ali bo zahteval odškodnino od države, nam Trol včeraj ni razkril.



Pozdrav »Za dom spremni« je na Hrvaškem prekršek, zanj je, denimo, pevec iz Makarske Mario Roso lani plačal sto evrov kazni. Ta teden pa je isto sodišče, ki je Rosu naložilo plačilo kazni, sklenilo, da ustaški pozdrav na začetku prve in najbolj priljubljene Thompsonove pesmi »Bojna Čavoglave« ni prekršek, ker je sestavni del avtorskega dela.



Kako se bo na pozdrav, ki je za policijo v Avstriji in Nemčiji, enako nezakonit kot »Heil Hitler«, v Mariboru odzvala slovenska policija, ki preganja pisanje s kredo po pločnikih, bomo še videli.

Oster odziv politike

Prepoved Thompsonovega koncerta je nekdanji premier Marjan Šarec označil za državotvorno dejanje. Vlado pa je obtožil, da s svojo odločbo rehabilitira ustaštvo in pljuva v obraz vsem, ki so trpeli in krvaveli tudi zaradi kolaboracije.



Šarčev nekdanji in Janšev sedanji koalicijski partner Zdravko Počivalšek pa je zapisal, da je odprava prepovedi koncerta žalitev vrednot, na katerih je rasla slovenska samostojnost, in pomeni kršitev tega, kar piše v naši ustavi.



Ta v 63. členu pravi, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti in nestrpnosti. »Thompsonov koncert, ki ga redno spremljajo pozivi k zaničevanju drugih narodnosti, v Sloveniji ni in ne sme biti dobrodošel,« je zapisal podpredsednik Janševe vlade Počivalšek.



Prva dama SD Tanja Fajon je odločitev Hojsovega ministrstva, da odpravi prepoved koncerta, označila za teptanje človeškega dostojanstva in priznanje ustaškemu režimu. »Ni problem, da Thompson podpira ustaštvo. Problem je, da to podpira naša vlada,« je zapisala Fajonova.

Koncert nikogar ne ogroža, vendar ...

Bakir Alispahić, izredni profesor na fakulteti za kriminalistiko in varnostne vede pri sarajevski univerzi miri, da kljub vsemu Thompsonov koncert ni realna varnostna grožnja za nikogar v Sloveniji. Alispahić, ki je bil zaradi svoje poveljniške vloge v bosanski vojni obtožen tudi terorizma, Thompsona spremlja že dolgo in zagotavlja, da pred, med in po teh koncertih ne prihaja do resnejših kršitev javnega reda in miru, ki bi se jih kdorkoli moral bati.



»Dobro pa se je zavedati, da gre samo za na videz benigno zadevo. S takšnimi nastopi se skozi stranska vrata in pod krinko domoljubja uveljavljajo in legitimirajo absolutno protievropske ideje, kar dolgoročno lahko vodi do tega, da postane sprejemljivo tudi kaj, česar si ne želi nihče, niti goreči zagovorniki takih koncertov,« pravi Alispahić.



Odobritev Thompsonovih koncertov v Sloveniji profesorja ne preseneča, razume jo kot še eno v dolgem nizu malih zmag nacionalistov, ki se jim je v regiji uspelo dobro povezati pod idolom Viktorjem Orbánom.