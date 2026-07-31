Patologinja: Nekaterih obdukcij, denimo otrok, ne pozabiš nikoli

Četudi delo patologa največ povezujemo z obdukcijami, torej z mrtvimi, pa je patologija veda, ki v veliki meri »dela« za žive. Raziskuje bolezni, njihov potek, v 80 odstotkih dela gre za diagnostiko tumorjev tkiv, nekje 20 odstotkov pa na oddelku obsegajo obdukcije, je v novi epizodi podkasta Na robu pojasnila predstojnica oddelka za patologijo in citologijo v Splošni bolnišnici Celje, specialistka sodne medicine in patologije Simona Šramek Zatler.

»Vsi patologi, ki delajo na oddelkih za patologijo, delajo za žive, in to je pregled tkiv, ki jih odvzamejo zdravniki pri posegih za diagnostiko, pri operativnih posegih. Vsi patologi sodelujejo pri presejalnih programih, ki jih poznamo, na primer Dora in Svit, saj te vzorce, ki se odvzamejo v okviru programov, pregledamo v naših laboratorijih. Patologija obsega tudi citologijo, in citologi specialisti pregledujejo celice, ki jih odvzamejo ginekologi, na primer pri brisu materničnega vratu. In vse to se opravlja na oddelkih za patologijo, odvisno seveda od organiziranosti oddelka in lokacije oddelka.«