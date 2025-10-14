Patricija Verdev: To je spodbuda za ženski alpinizem

»Novica o nagradi me je presenetila in razveselila. To je še ena od potrditev, da ko slediš svojim sanjam in željam, za katere si se pripravljen odpovedati tudi udobju, te lahko tudi dosežeš. Upam, da je to dodatna spodbuda za ženske v alpinizmu, da jih bo spodbudilo h kreativnosti in da bodo sledile svojim sanjam,« je za Delo povedala slovenska alpinistka Patricija Verdev, ki bo skupaj z alpinistko Anjo Petek na letošnji podelitvi najprestižnejših mednarodnih alpinističnih priznanj prejela posebno nagrado zlati cepin za ženski alpinizem.

Nagrada bo podeljena za njun lanski prvi pristop na šesttisočak Lalung I po prvenstveni smeri in prečenje gore v odmaknjenem delu indijske Himalaje.

Verdevova je pojasnila, da ji je ta odprava gotovo dala ogromno znanja o tem odmaknjenem področju in glede organizacije takšnih podvigov ter v smehu dodala, da bo po odpravi tudi veliko možnosti, da se bo znebila strahu pred javnim nastopanjem.

»Ampak v glavnem mi je dala tri prijateljice, s katerimi smo si blizu. Z Anjo sva res zgradili zelo pristen odnos, ki ga gojiva še zdaj, zunaj hribov in plezanja. In ja, to mi res ogromno pomeni,« pojasnjuje nagrajenka.

Ali imata morebiti v načrtu že kakšen nov skupni plezalni podvig? »Za zdaj še ni na obzorju skupnih plezalnih ciljev, razen morda kave oziroma skupnega druženja. Za vse bo prišel še pravi čas, ob pravem trenutku. Tako puščava te zadeve čisto odprte,« je še povedala Patricija Verdev.