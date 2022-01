Patriotske igre z mlado govedino

V nadaljevanju preberite:

Včeraj sta se končali akciji trgovcev, ki sta razveselili potrošnike in povzročili veliko razburjenja v kmečkih vrstah, natančneje pri nevladnih organizacijah, ki predstavljajo del slovenskih kmetov. Tuš in Spar sta v katalogu izdelkov s popusti stegno mladega goveda z oznako Izbrana kakovost – Slovenija (dokazuje, da je bila žival rojena in vzrejena v Sloveniji) ponujala po do polovice nižji ceni. Ta cena je nižja od nabavne vrednosti, povzroča razvrednotenje lokalne surovine in sheme Izbrana kakovost – Slovenija, trdijo v kmečkih organizacijah. Trgovca po drugi strani trdita, da so bile pocenitve na njun račun, dogovorjene z dobavitelji, ki niso dobili nič manj, ter da so z akcijama želeli potrošnikom v času podražitev približati kakovosten slovenski izdelek.