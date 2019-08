Pavlinova iz UKC na mesto Stoparja

Ljubljana – Vlada je - kot smo napovedali v Delu , na današnji dopisni seji razrešilas položaja generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje. Za novo vršilko dolžnosti je z dnem 1. 9. 2019 imenovala, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 29. 2. 2020. Pavlinova trenutno opravlja delo Pomočnice generalnega direktorja za nabavno področje v ljubljanskem kliničnem centru. Ima bogate menedžerske izkušnje s področja vodenja v različnih gospodarskih družbah, so zapisali na vladi.Pavlinova je službo v kliničnem centru dobila v času, ko ga je vodil zdajšnji minister za zdravje. Skupaj sta službovala že v Semenarni Ljubljana, kjer je bila direktorica trženja.V času Šabedrovega vodenja UKC se je za mesto njegovega pomočnika za nabavo potegoval tudi kardiolog Blaž Mrevlje , ki je z zdravnikom Markom Nočem precej pripomogel k drastičnemu znižanju cen žilnih opornic v Sloveniji. Mrevlje trenutno kot strokovni sodelavec dela v parlamentu, kjer pomaga Jelki Godec (SDS), predsednici preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom.Kakorkoli, Stopar je službo na ministrstvu za zdravje nastopil v času ministrice, pred tem pa je služboval tudi na ministrstvih za obrambo in izobraževanje. Neuraden vzrok za njegovo razrešitev naj bi bilo Šabedrovo nezaupanje, Stopar pa trenutno še ostaja zaposlen na ministrstvu. Od decembra 2017 je tudi predsednik sanacijskega odbora, ki bdi nad sanacijo bolnišnic.Na odgovor, kdo bo v ljubljanskem kliničnem centru nadomestil Pavlinovo, še čakamo.