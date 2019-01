Pečečnik: Arso je birokratsko leglo, ki mu ni mogoče priti do konca

Četrti najbogatejši Slovenec Joc Pečečnik je zadnja leta večinoma živel v osrčju ameriške pregrehe, Las Vegasu, a se je vrnil domov v Slovenijo. Svoje ljubezni do domovine ne skriva, a povsem po ameriško brez dlake na jeziku kritizira, kar se mu zdi v naši družbi narobe. Ker se že več kot desetletje muči s prenovo Plečnikovega stadiona , mu snovi za kritiko zlepa ne zmanjka.O podrtiji stadiona med drugim pravi, da mladim v Sloveniji vzbuja dvome o tem, da se pri nas da izpeljati kaj velikega. »Mladim se Ljubljana in Slovenija zdita navadna vas, ne zgolj zaradi velikosti, ampak tudi zaradi občutka, da tu za globalni napredek ni prostora,« je med drugim v pogovoru z našim novinarjem Novico Mihajlovićem dejal Pečečnik.Izjemno kritičen je do agencije za okolje, o kateri pravi: »Dejstvo je, da je Arso birokratsko leglo, ki mu ni mogoče priti do konca. Nimajo jasnega cilja in ne izbirajo sredstev. Vsak posameznik, ki ima kakršenkoli motiv – dovolj je, da ne mara mene ali da se hoče kako maščevati županu, če hoče medijsko pozornost in podobno –, vsi ti vzorci posameznikov pri Arsu dobijo možnost, da izplavajo na plan. Glavna težava se mi zdi, da delovanja Arsa ne nadzira niti politika niti direktorji.«Kljub temu da se zgodba o prenovi Plečnikovega stadiona vleče že več kot desetletje, zamer do stanovalcev ob stadionu nima. »Prebivalce Fondovih blokov imam sam še vedno za prijatelje in menim, da velika večina še vedno podpira projekt, tam je največ pet do deset posameznikov, ki so glasni in dezinformirajo ter ščuvajo vse druge ljudi,« je prepričan.