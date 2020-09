Drugi teden šolskega leta se je začel z več skupinami in razredi v karantenah, doma so tudi nekateri otroci iz vrtcev in vzgojitelji. Ker se je v prvih dneh pouka kot problematično izkazalo razločevanje med simptomi covida-19 in znaki drugih sezonskih okužb, pediatri pozivajo k prevetritvi smernic za testiranje najmlajših otrok.O smernicah glede testiranja najmlajših bodo v četrtek razpravljali stroka in ministrstvo za zdravje, jeza STA povedal pediater. Baš pravi, da je tudi v njegovi pediatrični ambulanti po prvem tednu pouka precejšen naval in je bolnih veliko otrok. Težave imajo sploh priklicati testirno mesto za covid-19, ker so tudi tam obremenjeni. Pediatri se zato bojijo, da sistem ne bo zmogel opraviti testiranj za tako veliko število otrok.Informacije o odrejenih karantenah v vzgoji in izobraževanju za zdaj prihajajo v javnost neorganizirano, natančnega podatka pa (še) ni. Na ministrstvu za izobraževanje so napovedali, da bodo natančen pregled števila okuženih v vrtcih in šolah omogočili z vzpostavitvijo aplikacije za vnos podatkov.