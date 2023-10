Pediatrov je premalo, vsi otroci nimajo svojega zdravnika

V nadaljevanju preberite še:

Starajoča se družba kaže zobe tudi pri skrbi za najmlajše. Pediatri se upokojujejo, mladi zdravniki pa ne zapolnijo vseh mest, ki so na voljo. Brez pediatra ali šolskega zdravnika je tako v Sloveniji skoraj 20 tisoč otrok in mladostnikov do 18. leta, to je pet odstotkov. Treba bo nekaj narediti. Kaj?