  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Pedopsihiatri: Čeprav je specialistov več, se čakalna doba daljša

    V desetih letih se je njihovo število potrojilo – Na prvo obravnavo čaka 2346 otrok in mladih, nekateri več kot eno leto.
    Otroci in mladostniki z napotnico hitro so morali februarja na prvi pregled pri pedopsihiatru čakati od 80 do 1211 dni. Foto Thomas Trutschel Dpa Picture-alliance Via Afp
    Galerija
    Otroci in mladostniki z napotnico hitro so morali februarja na prvi pregled pri pedopsihiatru čakati od 80 do 1211 dni. Foto Thomas Trutschel Dpa Picture-alliance Via Afp
    Barbara Hočevar
    27. 3. 2026 | 05:00
    6:43
    A+A-

    Povprečna čakalna doba na prvi prosti termin za obravnavo otroka ali mladostnika pri pedopsihiatru z napotnico zelo hitro je bila februarja 316 dni, z napotnico hitro 497 dni, redno pa 687 dni, kar je nekajkrat več kot, na primer, leta 2019. Vmes se je tudi podvojilo število izdanih napotnic. Čeprav je specialistov s tega področja dvakrat več, kot jih je bilo pred desetletjem, in se je mreža okrepila, je v njej še kar nekaj vrzeli, zaradi katerih se čakalne dobe na prvi pregled podaljšujejo, opozarjajo v Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo (Zomp).

    Nekaj več kot eno leto je minilo, kar je Zomp nazadnje obveščal javnost o tem, da se število otrok in mladostnikov v stiski povečuje ter da, na primer, mladostnica, ki se vsak dan samopoškoduje, na prvi pregled čaka povprečno enajst mesecev; osemletnik s sumom na motnjo pozornosti (ADHD) pa 25 mesecev. V tem času se stanje ni izboljšalo, temveč se je marsikje še poslabšalo.

    Leta 2016 je v Sloveniji delalo 22 pedopsihiatrov, trenutno pa je 63 specialistov in 27 specializantov, ki so angažirani na vseh ravneh zdravstva. S sprejetjem resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 se je po državi znova začela vzpostavljati mreža ambulantnih služb, v tem primeru torej centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Kadrovsko se postopoma zapolnjujejo, sedem od novoustanovljenih jih po podatkih Zompa še nima pedopsihiatra (Idrija, Ravne na Koroškem, Velenje, Ptuj, Ormož, Novo mesto, drugi tim v Celju). Še bolj skrb vzbujajoče pa je, kot poudarja dr. Maja Drobnič Radobuljac, predsednica Zompa​, da kar petih centrov, ki so jih v resoluciji predvideli glede na izračunane potrebe otrok in mladostnikov, sploh še ni, med drugim treh v Ljubljani in enega v Kočevju.

    Večja ozaveščenost in vse več stisk

    Februarja je na prvi pregled pri pedopsihiatru čakalo 2346 otrok in mladih, pod zelo hitro od 14 do kar 872 dni, hitro od 80 do 1211 dni, redno pa od 108 do 1620 dni. Hkrati ne gre prezreti, da strmo narašča tudi število izdanih napotnic – leta 2020 jih je bilo 2092, lani pa že 4457. Eden od vzrokov je veliko večja ozaveščenost, kaj pomenijo duševne motnje in kako se prepoznajo pri otrocih, drugi pa, da je tudi stisk vse več.

    Pedopsihiatricno Zdravljenje Otrok Foto Gm Igd
    Pedopsihiatricno Zdravljenje Otrok Foto Gm Igd

    »Otroci in mladostniki na urgentni pregled lahko pridejo takoj, ne dobijo pa takoj nadaljnjega vodenja. Največji problem je v Ljubljani in Novem mestu. Vse druge regije so nekako bolj dostopne,« ugotavlja Maja Drobnič Radobuljac in dodaja, da so se vse ambulante, ki so jih odprli v glavnem mestu, zelo hitro zapolnile. Ker se združenju zdi zelo pomembno, da zagotovijo pravočasno in kakovostno obravnavo za otroke in mladostnike z duševnimi težavami in motnjami, menijo, da bi bilo treba, glede na izkušnje in strokovna priporočila, predvidene time v centrih razširiti. Zato so tako ministrstvo za zdravje kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pozvali, naj vanje dodata še po enega pedopsihiatra, tudi v luči tega, da je v postopku petletnega izpopolnjevanja 27 specializantov. V združenju izražajo skrb, da bodo nekateri med njimi, če se kljub potrebam prebivalstva ne bodo imeli kje zaposliti, odšli drugam. Povpraševanje po pedopsihiatrih je, kot poudari sogovornica, po Evropi in svetu zelo veliko, ponudbe dobivajo iz Irske, Avstrije, skandinavskih držav. Kar zadeva finance in organizacijo dela, jim lahko marsikje ponudijo boljše možnosti kot doma.

    Postopni proces

    Kaj pravijo na zdravstvenem ministrstvu? »Vzpostavljanje in nadgradnja mreže centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov potekata kot postopen razvojni proces, ki ga ministrstvo kontinuirano spremlja in prilagaja glede na potrebe prebivalstva in razpoložljive kadrovske vire. Trenutno se mreža še širi, pri čemer ostaja v ospredju cilj zagotavljanja čim boljše dostopnosti storitev duševnega zdravja za otroke in mladostnike po vsej državi,« so komentirali in dodali, da so centri zasnovani kot multidisciplinarni timi, zato se kadrovska sestava razvija postopoma in skladno z zmožnostmi sistema. »Ministrstvo pri tem upošteva tudi strokovna priporočila, vendar spremembe uvaja premišljeno in na podlagi celovite sistemske presoje. Prioriteti sta predvsem nadaljnja vzpostavitev in popolnitev mreže na nacionalni ravni, s čimer želimo zagotoviti enakomerno dostopnost storitev po regijah,« je njihovo stališče glede razširitve timov. Nadaljnje ukrepe za krepitev sistema bodo pripravili na podlagi ugotovitev mednarodne evalvacije, ki jo načrtujejo in naj bi ocenila delovanje centrov.

    Obrnili smo se tudi na Zdravstveni dom Ljubljana in mestno občino kot njegovo ustanoviteljico, kako to, da sta v glavnem mestu le dva polno delujoča centra. V skupnem odgovoru so pojasnili, da od lanskega aprila dela tudi tretji center za duševno zdravje za otroke in mladostnike, vendar v minimalnem obsegu. »Za celostno delovanje ZD Ljubljana potrebuje dodatno število strokovnjakov, predvsem psihologe, klinične psihologe, logopede, klinične logopede in specialne pedagoge. Kadrov te vrste že sicer primanjkuje, prav tako se težje odločajo za delo v osnovnem zdravstvu. Na številne razpise ZD Ljubljana se zato ne prijavijo,« so zapisali in dodali, da se na to odzivajo z vlaganjem v izobraževanje in usposabljanje lastnega kadra. Strinjajo se, da dostopnost storitev na področju duševnega zdravja v Ljubljani še ne dosega v celoti zastavljenih ciljev, ponekod ostajajo čakalne dobe daljše. Vzpostavitev in širitev timov pa dodatno otežujejo prostorske omejitve, saj programi zahtevajo večje in ustrezno prilagojene prostore. Rešitve za to, kot zagotavljajo, občina in zdravstveni dom iščeta.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo