Misijonar Pedro Opeka je danes malo pred poldnevom prispel na brniško letališče. V Sloveniji bo na povabilo Katoliške mladine ostal do 2. decembra. V nedeljo bodo v ljubljanski Hali Tivoli z dobrodelno nogometno prireditvijo zbirali sredstva za njegov misijon na Madagaskarju, v soboto, 28. novembra, pa bo na Brezjah obhajal zlato mašo ob 50-letnici duhovništva.

»Ko prihajam v Slovenijo, čutim slovenske korenine. Naj bo teh dvanajst dni, ko bom tukaj v Sloveniji, praznik,« je ob prihodu po poročanju Svet24 dejal Opeka. Povedal je, da se posebej veseli obiska Begunj pri Cerknici in Velikih Lašč, kjer sta župniji njegovega očeta in matere. V Slovenijo ga je Katoliška mladina povabila ob dvajsetletnici programa Pota, v okviru katerega mladi sodelujejo pri prostovoljskih projektih doma in v tujini, tudi na Madagaskarju.

Ob prihodu v Slovenijo je bil Pedro Opeka deležen veselega sprejema. FOTO: Jože Suhadolnik

Nedeljska prireditev, ki jo Katoliška mladina pripravlja z Nogometno zvezo Slovenije, se bo ob 16. uri začela z Opekovim nagovorom. Na igrišče bodo nato stopili nekdanji slovenski reprezentanti, med njimi Zlatko Zahović, Mile Aćimović, Sebastjan Cimerotić in Milivoje Novaković. Med napovedanimi udeleženci je tudi nekdanji kapetan Maribora Marcos Tavares. Opeka je v mladosti tudi sam razmišljal o poklicni nogometni poti, preden se je odločil za duhovništvo.

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Pedro Opeka je ob prihodu nagovoril Slovence in Slovenke. FOTO: Jože Suhadolnik

Denar za misijon zbirajo tudi na dobrodelni dražbi, ki se bo končala v soboto ob 15. uri. Na njej so med drugim podpisana majica Luke Dončića, dres Tadeja Pogačarja, dres slovenske nogometne reprezentance s podpisi igralcev in Opekov argentinski pončo.

Obhajal bo zlato mašo

Opeka je v bližini malgaške prestolnice Antananarivo s sodelavci ustanovil združenje Akamasoa, ki je družinam z območja tamkajšnjega smetišča pomagalo do stanovanj, dela, šolanja in zdravstvene oskrbe. V naseljih skupnosti danes živi približno 20.000 ljudi, je ob Opekovem prihodu povedal ravnatelj Misijonskega središča Slovenije Gregor Bregar.

Ob petdesetletnici duhovništva bo Opeka v soboto, 28. novembra, ob 10. uri obhajal zlato mašo v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Med obiskom bo maševal tudi v župnijah svojih staršev.