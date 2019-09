Pejovičevega premoženja (še) niso razprodali

Dražba premoženja koprskega podjetnika Edvina Pejoviča, ovrednotenega na dobrih 100.000 evrov, je bila preklicana. Koprsko okrajno sodišče, ki vodi izvršilni postopek proti Pejoviču zaradi 1,27 milijona evrov dolga do podjetja Elp Plus, je prejelo ugovor za preložitev in opustitev dražbe. Tega je vložil Enes Draganovič, ki dražbi nasprotuje zaradi zavarovanja svojih upniških interesov v podjetju Pejo Šampionka v stečaju.Pejo Šampionka v stečaju je namreč tožil Edvina Pejoviča, kot nekdanjega lastnika, za 2,2 milijona evrov (zahtevek naj bi skupaj z obrestmi narasel na 4,5 milijona evrov) in dobil sodbo na prvi stopnji. S ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.