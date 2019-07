Peki in slaščičarji si zatiskajo oči pred transmaščobami

Slovenija je aprila omejila vsebnost transmaščobnih kislin (TMK) v živilih in surovinah, ki uvaja ničelno toleranco do teh škodljivih maščob, vendar trgovci, peki, slaščičarji in uvozniki (hidrogeniranih maščob) kljub enoletnemu prehodnemu obdobju svojih praks niso prilagodili novemu predpisu.Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so takoj po uveljavitvi pravilnika o največji dovoljeni vsebnosti TMK v živilih izvedli usmerjene preglede, v katerih so ugotavljali, ali nosilci živilske dejavnosti delujejo skladno z njim. Osredotočili so se na prepoznavanje in obvladovanje tveganja, ...