Pepel iz TE-TOL od sinoči dobrodošel v Trbovljah  

Trbovlje – Znan je razplet sinočnje seje v Trbovljah, kjer so med drugim odločali tudi o elektrofiltrskem pepelu iz TE-TOL: ali ga voziti oziroma skladiščiti na degradiranih površinah v Trbovljah ali ne. Svetniki so tokrat izkazali povsem drugačno voljo kot pred mesecem dni: pepelu so rekli da.iz Civilne iniciative za prihodnost Trbovelj se ne more načuditi: »Ob vseh dokazih!! Saj človek ne more verjeti.«Po dolgotrajni razpravi je občinski svet, v katerem ima večino stranka županje Jasne Gabrič, sklenil, da HSE EDT lahko skladišči nevarne odpadke, toda dokler ne pridobi slovenskega tehniškega soglasja, s skladiščenim ne sme izvajati »nobenih manipulacij«. Tudi Rudnik Trbovlje - Hrastnik v likvidaciji sme nadaljevati sanacijo degradiranih površin na območju Bukove gore v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Kako obe podjetji ravnata s pepelom, bo nadziral opozicijski občinski svetnik Jože Pustoslemšek, nosilec in ustanovitelj liste DNK.