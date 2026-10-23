Peptidi: smo v želji po boljšem telesu postali poskusni zajčki?

Peptidi, kratke verige aminokislin, niso nič novega. Raziskujejo jih že od 70. let prejšnjega stoletja, ko jih je postalo mogoče tudi sintezno pripravljati. Peptidne bioregulatorje so preučevali že v nekdanji Sovjetski zvezi, raziskave pa so potekale tudi v okviru vojaške medicine. Zakaj so torej danes postali tako vroča tema? Ne le zaradi odobrenih zdravil za sladkorno bolezen in debelost, kot sta ozempic in mounjaro, ampak tudi zaradi cele vrste neodobrenih peptidov, ki obljubljajo vse mogoče: od hitrejše regeneracije in celjenja poškodb do povečanja mišične mase, upočasnjevanja staranja in drugih skoraj »čudežnih učinkov«. Prof. dr. Tomaž Bratkovič, predstojnik Katedre za farmacevtsko biologijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, je v novi epizodi podkasta Na robu opozoril ...