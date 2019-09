FOTO:Peroša tudi uradno ni več koprski podžupan

Koprski županje odprejel odstopno izjavo, ta pa od danes tudi uradno ni več koprski podžupan, so za STA pojasnili na občini. Zaradi županovih obveznosti danes do predaje poslov sicer ni prišlo, se pa na koprski občini že operativno dogovarjajo o tem, kdo bo prevzel posamezne projekte, ki jih je vodil Peroša.Perošo, sicer nepoklicnega podžupana, zadolženega za področje športa, je odnesla vožnja pod vplivom alkohola. Kot so v soboto poročale Primorske novice, je Peroša namreč v noči na četrtek močno pijan prevozil dobrih 20 kilometrov po primorski avtocesti v nasprotno smer. Pri tem so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje in bi ga pridržali, če ga ne bi domov odpeljala njegova žena.Z dogodkom je Bržan občane v soboto seznanil tudi na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook. Kot je zapisal, je Peroša naredil nedopustno napako, ki jo sicer iskreno obžaluje, a se zaveda, da za vožnjo pod vplivom alkohola ni opravičila, zato mu je v petek ponudil odstop s položaja podžupana.Bržan je odstop tudi sprejel. »Alkohol ostaja eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče pri nas, zato od svojih sodelavcev in še zlasti funkcionarjev občine pričakujem in zahtevam ničelno toleranco do alkohola v prometu,« je še pojasnil župan. Peroša danes po telefonu ni bil dosegljiv.Bržan je Perošo, sicer generalnega sekretarja stranke Oljka in koprskega občinskega svetnika, na mesto podžupana skupaj še s tremi drugimi imenoval februarja. Koprski župan je tedaj pojasnil, da podžupani ne bodo vezani le na županov mandat, ampak tudi na področje, ki ga bodo pokrivali. »Želim si, da bi pomembna področja v naši občini vodili ljudje, ki ne bi odgovarjali samo meni (...), ampak tudi svojim volivcem,« je poudaril koprski župan.