Peršin bo za uspešnost prejel še 11 tisočakov

Na MOL bodo za nagrade osmim direktorjem zavodov skupaj namenili 42.668 evrov bruto.

Mateja Avbelj Valentan, direktorica Ljubljanskega gradu, bo nagrado prejela že za letos, ne za lani.

Država vodilnim v zavodih na področju kulture od leta 2010 ne izplačuje nagrad.

Največ Peršinu, najmanj trem direktoricam

Kako nagrajuje država

Zanimalo nas je, ali tudi direktorjem javnih zavodov s področja kulture na državni ravni izplačujejo nagrade za delovno uspešnost. Na ministrstvu za kulturo odgovarjajo, da so skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju direktorji zavodov upravičeni do izplačila treh vrst delovne uspešnosti, in sicer: redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti pri povečanem obsegu dela ter delovne uspešnosti pri prodaji blaga in storitev na trgu. »Zaradi varčevalnih ukrepov se redna delovna uspešnost od leta 2010 ne izplačuje,« pojasnjujejo na ministrstvu za kulturo. Prav tako v zadnjih letih niso izplačevali nagrad zaradi povečanega obsega dela. Pri navajanju pogojev za izplačilo nagrad za delovno uspešnost direktorjev zavodov na področju tržne dejavnosti pa jasnega odgovora nismo prejeli.

MOL kot lastnica javnih zavodov vsako leto nagradi tiste direktorje, ki so bili še posebno uspešni pri poslovanju v minulem letu. Na vrhu lestvice najbolje nagrajenih direktorjev je tokrat Blaž Peršin iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), ki bo prejel 11.126 evrov bruto. S prvega mesta na lestvici je Peršin letos spodrinil do zdaj najbolje nagrajenega direktorja javnih zavodov Darka Brleka iz Festivala Ljubljana, ki se mu nasmiha 8788 evrov bruto nagrade.Na prihodnji seji mestnega sveta, sklicani za 20. maj, bodo svetniki potrjevali devet predlogov za izplačilo nagrad za delovno uspešnost direktorjem javnih zavodov v lasti občine za minulo leto. Gre za predloge izplačila nagrad osmim direktorjem s področja kulture za uspešnost na področju tržne dejavnosti, ena nagrada pa je namenjena direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije Lilijani Madjar. Prejela bo nagrado v vrednosti desetine njene lanske osnovne plače oziroma 3754 evrov bruto.Zanimivo je, da bo Mateja Avbelj Valentan, direktorica Ljubljanskega gradu, kot edina med direktorji zavodov, nagrado prejela za letos in ne za lani. Nadzorniki sveta zavoda pod vodstvom Krištofa Mlakarja (sicer šefa združenega podjetja Voka Snaga) predlagajo, naj se Avbelj Valentanovi izplača 7811 evrov bruto nagrade, pri tem pa so priložili podatke o lanskem poslovanju Ljubljanskega gradu. Enako so jo denarno nagradili že lani, saj je prejela nagrado za poslovanje v letu 2018, podlaga za to pa so bili rezultati poslovanja zavoda za leto 2017.V predlogu za podelitev nagrade Blažu Peršinu, direktorju Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), so člani sveta zavoda zapisali, da je MGML posloval pozitivno oziroma je ustvaril majhen presežek prihodkov nad odhodki, v celoti pa je bil uresničen tudi zastavljeni program.»Da smo delo opravili uspešno, kažejo tudi nagrade, ki smo jih prejeli lani: nagrada Evropske unije za kulturno dediščino (Europa Nostra 2018) za Plečnikovo hišo, nagrada Eurocities za projekt RogLab za ustvarjalnost in nagrada Knjiga leta za strip Ivan Cankar: podobe iz življenja,« je razvidno iz dokumenta, priloženega za obravnavo v mestnem svetu.Peršinu bodo izplačali nagrado v višini trikratnika njegove plače za december lani. Če bodo predlog potrdili tudi mestnem svetu, bo poleg plače (3708 evrov bruto) prejel še 11.126 evrov bruto nagrade, skupaj torej 14.834 evrov bruto. Delovanje in poslovanje Festivala Ljubljana je uspešno že nekaj let, zato tudi ni presenetljivo, da se direktorju Darku Brleku letos spet nasmiha bogata nagrada. Prejel bo namreč 8788 evrov bruto, kar je 2,7-kratnik njegove osnovne decembrske plače. Lani, denimo, je prejel nekaj sto evrov manj oziroma 8125 evrov bruto, s tem pa je bil najbolje nagrajeni direktor zavodov v lasti MOL.Barbara Hieng Samobor, direktorica Mestnega gledališča ljubljanskega, je po višini nagrade za delovno uspešnost leta 2018 pristala na četrtem mestu, prejela bo namreč 6509 evrov bruto nagrade, Uroš Korenčan, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana, pa 6259 evrov bruto. Najmanj, okoli tri tisoč evrov bruto nagrade pa se obeta trem direktoricam: Nevenki Šivavec (Mednarodni grafični likovni center), Viktoriji Potočnik (Pionirski dom – Center za kulturo mladih) in Nini Peče Grilc (Kinodvor).