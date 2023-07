Peršolja: Sinočnja ujma s točo uničila med četrtino in tretjino pridelka

Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda, največje pridelovalke vin pri nas, navaja, da je sinočnja ujma s točo uničila med četrtino in tretjino pridelka.

Točno oceno bodo imeli, ko se grozdiči osušijo, poškodbe bodo na soncu porjavele in bodo bolje vidne. Nekaj dni suhega vremena pa zdaj potrebujejo tudi zato, ker je treba vinograde poškropiti z bakrovimi pripravki, da se prepreči nadaljnje gnitje.

Kot pripoveduje, sam ne pomni take nevihte, ki bi hkrati prizadela celotno območje Brd – bile so lokalne celice, ki so uničile tudi do sto odstotkov pridelka na posameznih mikrolokacijah, pravi in dodaja, da jih je tokrat rešilo le to, da je bila toča izjemno debela, kot oreh, vendar razmeroma redka.

»Nenormalna nevihta,« pravi, skoraj iz jasnega neba in tako hitro, da sam ne pomni česa takega, tudi veter je naredil veliko škode, ker je trgalo mladike, razbijalo pa je tudi po zgradbah in avtomobilih.