Perun prekinja pogodbe tudi občinam, ki so ga podprle

Zavetišče Perun kljub drugačnim napovedim prekinja tudi sodelovanje s preostalimi občinami na Gorenjskem. Na občini Jesenice so od lastnika zavetišča Branka Pirca ta teden prejeli uradno obvestilo o odpovedi koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali. Pirc kot razlog za odpoved navaja nameravano opustitev poslovne dejavnosti iz poslovnih in osebnih razlogov.



Na občini so povedali, da se bodo prihodnji teden s koncesionarjem pogovorili, kako najlažje sporazumno prekiniti koncesijsko pogodbo, ki sicer velja do konca leta, in začeli iskati nadaljnje rešitve za izvajanje omenjene gospodarske javne službe.



Odpoved pogodbe so v podpis dobili tudi v občini Kranjska Gora in neuradno v Radovljici.



Župani sedmih občin zgornje Gorenjske so 20. januarja na skupni tiskovni konferenci izrekli podporo delovanju zavetišča, ki se je znašlo v medijih zaradi nepravilnega ravnanja z zapuščenimi mačkami. Več nepravilnosti pri delovanju zavetišča je marca lani odkrila tudi inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pirc je na tiskovni konferenci na sedežu občine Jesenice napovedal, da bo sodelovanje z občinami zgornje Gorenjske ohranil, če bodo našli skupni jezik.



Konec lanskega leta je napovedal prekinitev pogodb za oskrbo zapuščenih živali sedmim od skupno 17 občin, s katerimi je imel sklenjene pogodbe ali koncesije za prevzem in oskrbo zapuščenih živali.