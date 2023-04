Plebiscitarna podpora reformi zdravstva, a pesimizem glede zmogljivosti vlade

V nadaljevanju preberite:

Družbeni konsenz o nujnosti zdravstvene reforme, reforme o dolgotrajni oskrbi in pokojninske reforme močno presega ustaljene politične delitve v državi. V očeh javnosti pa sta najmanj nujni reforma plačnega sistema v javnem sektorju in davčna reforma. Od (pre)številnih reform, ki jih je napovedala vlada, sta stanovanjska in šolska na sredini po nujnosti. Zdravstvena reforma se zdi enako nujna vsem starostnim skupinam vprašanih, medtem ko se reforma o dolgotrajni oskrbi zdi nadpovprečno nujna starejšim od 65 let. Na drugi strani pa se stanovanjska in šolska reforma zdita nadpovprečno pomembni mlajšim državljanom.

»Nujne so tiste reforme, brez katerih ne bomo mogli naprej. To pa so zdravstvena reforma, pokojninska reforma in reforma dolgotrajne oskrbe,« našteje član vladnega strateškega sveta za makroekonomska vprašanja Mitja Gaspari vrstni red nujnih reform, ki tudi sovpada s tem, kar je izmerila anketa Mediane. K temu doda, da nobeni vladi še ni uspelo izpeljati več kot dveh reform hkrati.