Pesnik bo v 80 dneh - namesto okrog sveta - dočakal 80 let

»V približno osemdesetih dneh, ko nekateri pridejo okrog sveta, moram tudi sam obresti določeno pot, da se izpostavim s tistim, kar sem v življenju počel, in to morda spravim med platnice kakšne knjige,« je napovedal pesnik in pisatelj Marko Kravos, ki bo maja praznoval 80. jubilej. Ob dnevu poezije je bil gost Jasne Čebron in Vladke Tucovič Sturman v Kosovelovi knjižnici v Sežani.

O sebi trdi, da je vselej zagovarjal tradicijo Primorske in mediteranskega dela Slovenije. Ko je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja študiral v Ljubljani, se je zavedel, kakšna vrzel je nastala v odnosu do Trsta, kar je bila najprej posledica fašizma, nato pa še nove povojne meje. Po njegovih besedah bi bilo za Slovenijo hvalevredno, da bi se naslonila in odprla proti obzorju z morjem, za katero so značilni ne le odprtost, zvedavost, radoživost in stik s tujim svetom, ampak tudi nekakšna svetloba, ki jo je v »megleni in hladni Ljubljani« močno pogrešal.