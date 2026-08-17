Po nesreči v muzejskem rudniku poškodovanih pet ljudi

V soboto dopoldne je na območju turističnega muzejskega rudnika Podzemlje Pece v Mežici iztiril muzejski vlak. Pri tem se je po podatkih Podzemlja Pece lažje poškodovalo pet oseb, danes pa so iz Policijske uprave Celje sporočili, da v zvezi z dogodkom zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

Direktorica Podzemlja Pece Darja Komar je za STA pojasnila, da je v soboto ob 11. uri po samo 23 metrih vožnje iztirila lokomotiva, in sicer še pred vstopom v rudnik. Posledično sta se prevrnila prva dva vagona z obiskovalci, v nesreči pa se je lažje poškodovalo pet oseb. Po podatkih policije so bili med njimi tudi tujci.

Takšna nesreča se je po besedah direktorice zgodila prvič v 29-letni zgodovini muzejskega rudnika. Po nesreči so v na dan nesreče odpovedali vse nadaljnje oglede rudnika in lokomotivo izločili iz prometa ter jo nadomestili z drugo, od naslednjega dne pa muzejski rudnik normalno obratuje. »Zakaj je iztiril vlak, še ne vemo,« je dodala. O dogodku so obvestili tudi Inšpektorat RS za naravne vire in rudarstvo.

Med vožnjo s kolesom po rudniških rovih na gorskokolesarski trasi, je padel kolesar in si poškodoval prst. FOTO: Tadej Regent

Poleg te se je v soboto v Podzemlju Pece zgodila še ena nesreča. Med vožnjo s kolesom po rudniških rovih na gorsko-kolesarski trasi, imenovani Black Hole Trail, je padel kolesar in si poškodoval prst. Direktorica muzeja oba dogodka obžaluje.

Direktorica Podzemlja Pece je povedala, da je predvsem v poletnih mesecih veliko zanimanje za obisk s kajaki. FOTO: Tomo Jeseničnik

Glede letošnje sezone pa je povedala, da imajo lep obisk. Predvsem v poletnih mesecih je veliko zanimanje za obisk Podzemlja Pece s kajaki.