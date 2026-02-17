Pet poslancev Svobode predlaga ustanovitev še tretjega UKC

Pet poslancev Svobode v pisni poslanski pobudi predlaga začetek procesa ustanovitve Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Primorska v okviru Splošne bolnišnice (SB) Izola. Menijo, da bi nov UKC povečal dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev. Med razlogi so navedli tudi podpisano namero o izvajanju študija medicine na Univerzi na Primorskem.

V pobudi ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel poslanci Svobode Robert Janev, Tamara Kozlovič, Andreja Živic, Aleksander Prosen Kralj in Mirjam Bon Klanjšček predlagajo, da se v okviru ministrstva ustanovi delovna skupina oziroma naroči izdelavo projektne naloge, ki bi preučila možnosti ustanovitve tretjega univerzitetnega kliničnega centra v Sloveniji. Hkrati naj preučijo možnosti prostorskega umeščanja takega projekta in zagotovitev potrebnih kapacitet, vključno z rezervacijo državnih zemljišč parcel za širitev dejavnosti na območju Splošne bolnišnice Izola.

Med razlogi za tretji UKC v Sloveniji so navedli podpisano namero o izvajanju študija medicine na Univerzi na Primorskem, prvi vpis pa je načrtovan v študijskem letu 2027/2028. Fakulteta za vede o zdravju načrtuje novogradnjo ob izolski bolnišnici, ki bo zagotovila napredne prostore za izvajanje študijskega programa. Poslanci pa menijo, da bo ob tem treba zagotoviti tudi bolnišnične kapacitete za klinične vaje in izobraževanje.

Zapisali so, da gre za uskladitev zdravstvene infrastrukture z realno vlogo prostora, za krepitev prostorske pravičnosti in za razvojno investicijo v kakovost življenja, konkurenčnost ter dolgoročno odpornost celotne obalno-kraške regije, Primorske in Slovenije.

Menijo, da je ustanovitev UKC Primorska v okviru SB Izola potrebna in upravičena, ker je Koper z Istro v Strategiji 2050 opredeljen kot središče prve ravni in središče mednarodnega pomena. »Središča prve ravni so namenjena razvoju javnih storitev najvišje ravni, med njimi izrecno tudi zdravstva na terciarni ravni, torej univerzitetnega kliničnega centra,« so zapisali v pobudi.

Splošna bolnišnica Izola. FOTO: Voranc Vogel

UKC Primorska v okviru izolske bolnišnice razumejo tudi kot uskladitev dejanskega stanja z normativnimi usmeritvami države in smiselno nadgradnjo obstoječe infrastrukture. Strategija namreč predvideva krepitev povezav storitev med Koprom, Izolo, Piranom in Ankaranom s širšim prostorom znotraj primorske regije.

»Namesto gradnje popolnoma nove institucije od začetka takšna nadgradnja Splošne bolnišnice Izola in krepitev vseh bolnišnic v zdravstveni regiji Zahod, s katerimi sodeluje, omogoča racionalnejšo izvedbo, hitrejše postopno uvajanje kliničnih programov ter kakovostnejšo uporabo obstoječega znanja,« menijo poslanci.

Izpostavili so, da prizadevanja za bolj dostopno in celovito zdravstveno varstvo na Primorskem že potekajo. Med drugim je vlada zagotovila 34,5 milijona evrov za prenovo centralnega operacijskega bloka in enote intenzivne terapije v SB Izola.

Poslanci so zapisali še, da številna vlaganja v zdravstveno infrastrukturo skupaj s študijem medicine na Primorskem pomenijo tudi nove izobraževalne možnosti, krepitev zdravstvene infrastrukture in zdravstvene mreže v zdravstveni regiji Zahod ter boljše delovne pogoje za zdravstvene delavce.