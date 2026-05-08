Pet tednov vseživljenjskega učenja po vsej Sloveniji

Z današnjim nacionalnim odprtjem v Slovenj Gradcu se začenjajo že 31. Tedni vseživljenjskega učenja (TVU). Potekali bodo po vsej Sloveniji med 8. majem in 14. junijem. V petih tednih se bo po Sloveniji zvrstilo 6000 dogodkov, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti, v mestih in na podeželju, v učilnicah in na prostem. Namenjeni so vsem generacijam, kot vabilo k osebnostni rasti, učenju in povezovanju.

Letošnje dogodke, ki so namenjeni ozaveščanju, informiranju in spodbujanju prebivalcev k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje za boljše življenje, bo pripravilo 1500 organizatorjev, 39 koordinatorjev, nacionalni koordinator pa je Andragoški center Slovenije. Vrednote, ki jih širijo, so omika, znanje, spretnosti, mir in enakost, zdravje telesa in duha, sodobnost in naprednost ter skupnost v sožitju.