Pet vprašanj in odgovorov pred odhodom v tujino

Kdaj se lahko obrnem na veleposlaništvo?

Slovenska predstavništva vam lahko izdajo potni list za vrnitev, obvestijo svojce v primeru nesreče, posredujejo pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Slovenijo in podobno. Ne morejo pa izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora, plačati varščine, priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu. Slovenci se sicer na diplomatska in konzularna predstavništva najpogosteje obračajo v primeru izgube oziroma kraje dokumentov – lani je bilo tako na primer izdanih več kot 3600 potnih listov in 1200 osebnih izkaznic –, prtljage ali denarja oziroma ko potrebujejo informacije.

Kaj če Slovenija v državi, kjer sem, nima veleposlaništva?

Če v državi, v kateri se znajdete v težavah, ni slovenskega predstavništva – na več kot 120 lokacijah –, se lahko za pomoč obrnete na diplomatska predstavništva in konzulate drugih držav članic Evropske unije.

Mi lahko država pomaga tudi finančno?

Od lanskega maja, ko je začel veljati zakon o konzularni zaščiti, lahko država za reševanje nujnih konzularnih primerov svojim državljanom ponudi tudi možnost založitve sredstev. Pogoj je, da obstaja resen in preverljiv namen, da bodo sredstva, založena za nujne potrebe, tudi vrnjena. Lahko jih vrne oseba sama, njeni sorodniki, znanci, delodajalec, kaka druga pravna ali fizična oseba. Sredstva je v nasprotnem primeru mogoče tudi izterjati. Ob nedavnem preverjanju so nam z zunanjega ministrstva sporočili, da doslej tega instituta založitve sredstev še niso uporabili, saj so pred tem na razpolago tudi drugačne metode, na primer nakazilo sredstev v tujino ali donacija. Predvsem pa na zunanjem ministrstvu svetujejo sklenitev ustreznega nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja, ki pokrije možna tveganja potovanja ali bivanja v tujini.

Kako deluje sms-obveščanje o konzularni pomoči v tujini?

Od septembra 2017 dalje ministrstvo za zunanje zadeve uporabnikom slovenskih operaterjev mobilne telefonije, ki se odpravijo v tujino, v kratkem tekstovnem sporočilu sporoča številko pristojnega veleposlaništva Slovenije v državi, kjer ste. Obvestilu je dodana povezava na spletne strani ministrstva za zunanje zadeve, kjer so preostali koristni podatki. Na ta način se postopek urejanja nujnih zadev bistveno skrajšuje.



Storitev trenutno svojim uporabnikom – pogoj zunanjega ministrstva je, da je za prejemnika brezplačna – ponujajo mobilni operaterji A1, BOB, Telekom in Telemach. Od storitve se lahko kadarkoli odjavite ali ponovno prijavite. Ministrstvo za zunanje zadeve ne razpolaga z evidenco ali številčnim obsegom teh operacij.

Me lahko država obvešča tudi o nevarnostih v tujini?

Ne še, a na zunanjem ministrstvu razmišljajo, da bi nadgradili sms-obveščanje, tako da bi temeljilo tudi na ciljnem obveščanju oseb, ki bodo v tujini soočene s konkretnim tveganjem. Modeli take aplikacije v tujini že obstajajo, v Sloveniji je ta storitev še v razvoju. Najverjetneje bi bila plačljiva.