Pet zmagovalcev in poražencev lokalnih volitev

Lokalne volitve 2026 so dale nekaj presenetljivih rezultatov. Veliko kandidatov je razočaranih, drugi so veseli. Nekateri stari obrazi se poslavljajo, prišli so novi, zmagovalci tečejo nov krog. Izluščil smo pet zmagovalcev in pet poražencev.

ZMAGOVALCI

1. Volivci

Volivci, ki so se bolj množično udeležili volitev, so nesporni zmagovalci. Visoka volilna udeležba je vedno dober znak. Leta 2022 je bila volilna udeležba 42,12-odstotna, letos 51,87-odstotna (še ni dokončna). Na volilno udeležbo sicer vpliva marsikaj, tudi vreme, najbolj pa želja po zamenjavi dolgoletni županov.

2. SDS

Stranka SDS je v prvem krogu dobila 10 županov, kar je največ med strankami, sledijo Socialni demokrati 8. SDS je dosegla tudi največje število svetnikov. Po proporcionalnem sistemu so jih dosegli 574, po večinskem sistemu pa 95. Svoboda ima 256 svetnikov.

3. Janez Černe

Lokalne volitve 2026. Dogajanje v stabu kandidata za zupana MO Kranj Janeza Cerneta. Foto Matic Hrabar/sta

V prvem krogu županskih volitev v Kranju je Janez Černe dosegel najboljši izzid, saj je dosegel 28,12 odstotka. V drugem krogu se bo pomeril z Ireno Dolenc, Nova Slovenija, ki je tudi presenečenje prvega kroga.

4. Luka Mesec

Nekdanji minister in sokoordinator Levice je dosegel približno četrtino glasov v Ljubljani in omajal prevlado Zorana Jankovića. Drugi krog bo tako povsem odprt.

5. Skupine volivcev in samostojni kandidati

Skupine volivcev in samostojni kandidatu so med zmagovalci volitev, saj so v veliko občinah dobile župane (120) in svetnike. Je pa potrebno dodati, da gre pogosto za volilne trike, saj stranke pogosto ocenijo, da je bolje, če gre na volitve samostojni kandidat, kot pa če je strankarski. Koliko je dejansko samostojnih, bodo pokazale analize.

PORAŽENCI

1. Matjaž Rakovec

Župan Kranja ni prišel niti v drugi krog in je gotovo eden največjih poražencev. Za njegov poraz je bila verjetno ključna afera Stevanović. Predsednik državnega zbora je našel donatorja za nakup zemlje za pravoslavno cerkev, zemljo pa bi na razpisu prodala občina Kranj.

2. Zoran Janković

V volilnem štabu Zorana Jankovića Foto S. N.

Dolgoletni župan Ljubljane je 20 let zmagoval v prvem krogu. Letos je zbral 35 odstotkov, kar je njegov najslabši rezultat, odkar kandidira. Večino v mestnem svetu je izgubil že leta 2022, vendar je to zagato reševal s svetniki Svobode. Zdaj ima v mestnem svetu zgolj 13 od 45 mestnih svetnikov.

3. Urška Klakočar Zupančič

Ko je zapustila Svobodo je s seboj odnesla velik politični kapital. Skupaj z Antonom Ropom sta ustanovila stranko, ciljala sta na župansko mesto. Njuna stranka je dobila dve svetniški mesti. Zdi se, da je njen politični kapital zapravljen in nima več realnih možnosti za večji uspeh v slovenski politiki.

4. Resnica

Stranka, ki so jo pretresale različne afere, na volitvah ni dosegla nič omembe vrednega. Lokalnih korenin ni uspela pognati, tako ostaja zgolj stranka Zorana Stevanovića.

5. Lokalne volilne komisije

Obupno počasno štetje in vnos rezultatov v volilno aplikacijo v nekaterih mestnih občinah. Izstopajo Ljubljana, Koper, Kranj in še nekatere občine. Da velikost volišč in občine ne more biti izgovor, kaže primer Maribora, kjer so relativno hitro prešteli večino glasov.