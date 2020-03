Petdeset potnikov po prihodu iz Madrida v 14-dnevno karanteno

Iz Madrida se bo nocoj z izrednim humanitarnim letom v Ljubljano vrnilo 50 v večini slovenskih in nekaj avstrijskih državljanov. Po prihodu na brniško letališče bo zanje uvedena 14-dnevna karantena, ki bo, kot so za Delo sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, »potekala v posebni ustanovi«, in ne v domači samoosami. Prvi tak ukrep v Sloveniji od izbruha pandemije novega koronavirusa bo veljal za vse potnike – tudi peščico avstrijskih državljanov.»Gre za odločitev strokovnjakov zdravstvene stroke, ker Španija predstavlja visoko tvegano območje,« so sporočili z ministrstva. Vseh 50 potnikov je o načrtovanem protokolu ob prihodu v Slovenijo že obvestilo slovensko veleposlaništvo v Madridu. Lahko se zgodi, je za Delo ocenil vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve, da bo kdo izmed njih zaradi tega zavrnil pot domov. Podoben ukrep bi lahko v prihodnje vpeljali tudi za tiste, ki se bodo z izrednimi leti vrnili iz drugih držav.Ministrstvo sicer še en izredni humanitarni let iz španske prestolnice načrtuje v nedeljo, ko naj bi v Ljubljano prispelo letalo s stotimi potniki. Po Šterovih besedah se za pot domov v večini odločajo študentje. Med potniki sta tudi dve mladoletni osebi brez spremstva, ki bosta imeli možnost, da ju v karanteni spremlja eden od staršev.Za izvedbo karantene sta pristojna ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Kam bodo namestili potnike iz Madrida, še niso sporočili. Španija je za Italijo druga najbolj prizadeta država v Evropski uniji . Zaradi novega koronavirusa je umrlo že več kot 4000 ljudi, samo v zadnjih 24 urah 655, kar je sicer nekaj manj kot dan pred tem. Bolezen covid-19 so doslej potrdili pri 56.188 osebah. Razmere so najbolj kritične prav v madridski avtonomni skupnosti, kjer so zabeležili skoraj tretjino vseh primerov v Španiji in več kot polovico vseh smrti.​Več sledi ...