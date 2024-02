Petek bo odločilen za obstoj zdravstvenega sistema

Zdravniki in zobozdravniki stavkajo že od 9. januarja. V petek bodo prenehala veljati soglasja za nadurno delo: v bolnišnicah jih je umaknilo okoli 30 odstotkov zdravnikov, v zdravstvenih domovih pa 20.

Na seji vlade, ki se je začela ob 10. uri, bodo razpravljali o ukrepih, povezanih z zagotavljanjem nemotenega delovanja zdravstvenega sistema v prihajajočem obdobju. Kakšni bodo ti ukrepi, bo predstavil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je glede umikov soglasij že dejala, da bodo morali poiskati neke nove načine dela, npr. izmensko delo, da bodo pacienti dobili ustrezno oskrbo. Dodala je še, da se kljub stavki ne sme zgoditi, da ranljive skupine ne bi prišle do tistih storitev, ki jih potrebujejo.

Zdaj se dogaja ravno to. Invalidi ne morejo do zdravniških pregledov, potrebnih za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja, oteženo je potrjevanje bolniških odsotnosti, svojci stanovalcev domov za starejše v več krajih po Sloveniji se ne morejo pravočasno posvetovati z domskim zdravnikom in pridobiti informacij o zdravstvenem stanju svojih bližnjih. Posamezni zdravniki prav tako ne izdajajo zdravniških potrdil ali druge dokumentacije, ki jo stanovalci in svojci potrebujejo, recimo za oddajo vlog za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo.

Predsednik vlade Robert Golob je zdravnike v petek že pozval, da takoj zaustavijo stavkovne aktivnosti ter prekinejo agonijo pacientov v našem javnem zdravstvenem sistemu.

Odzvala se je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki meni, da je dovolj merjenja moči na plečih pacientov. Pozvala je k začasni prekinitvi stavke, kar bi omogočilo bolj spravljiv prostor za pogajanja. »Predvsem pa bi, po že do danes najdaljši zdravniški stavki v zgodovini Slovenije, zagotovili, da pacienti ne bodo trpeli zaradi zastojev ali omejitev v zdravstveni oskrbi.«

Ne rabijo predavanj o etiki in morali

V Fidesu so se na poziva obeh predsednikov kritično odzvali. Povedali so, da na pritiske vlade na pristajajo. »Tekmovanje v pozivih k prekinitvi stavke ni pot k rešitvam. Ne rabimo predavanj o etiki in morali, najmanj ne s strani tistih, ki nimajo niti toliko morale, da bi spoštovali podpisane sporazume, in na pogajanja prihajajo z grožnjo ukrepov in ne s predlogi rešitev in konkretnimi jamstvi.«

Kot so zapisali danes, si na pogajanjih ves čas prizadevajo pridobiti s strani vlade nekakšno oprijemljivo zavezo, da bo - karkoli bi se tokrat dogovorili – tudi obveljalo. O kršitvah sporazumov, sklenjenih s sindikatom Fides, so obveščali tudi vodstvo FEMS Evropske federacije zaposlenih zdravnikov kakor tudi vodstva sindikatov in združenj, ki so člani FEMS. Predstavniki slednjega so trenutno na obisku pri Fidesu in bodo jutri skupaj s predsednico Hrvaškega zdravniškega sindikata spregovorili o evropskem delovnem času in odnosu držav EU do zdravniškega poklica, o ukrepih, ki jih bo vodstvo FEMS izvedlo v podporo stavki, govora pa bo tudi o stanju javnega zdravstva in delovnih pogojih na Hrvaškem ter o tem, kako potekajo stavke zdravnic in zdravnikov v drugih državah EU.