Peter Frankl: Veliko novinarjev piše za politiko, ji želi ustreči

Na slovenskem medijskem trgu se bo, kot smo pisali, zgodila pomembna prelomnica. Eden od časopisov je namreč sprejel odločitev, da ne bo več izhajal v tiskani izdaji, ker se to ne izplača več. Gre za časnik Finance, ki bo po novem letu izhajal le v spletni različici.

V studio naše medijske hiše smo zato povabili Petra Frankla, direktorja in glavnega urednika poslovnega časnika Finance. Pojasnil je, zakaj so se odločili za ta korak, kako poslujejo, kakšni so načrti na novi poti.

Med drugim smo govorili tudi o pritiskih oglaševalcev in politike na medije. »Velik del slovenske medijske scene je hiperpolitiziran, veliko novinarjev piše za lobije in politične skupine, želijo jim ustreči, pozabljajo pa na svoje bralce,« ocenjuje Frankl.

Po več spremembah uredniške politike so po njegovih besedah Finance postale orodje oziroma prijatelj svojim naročnikom, ki pripomore k boljšim odločitvam na področju posla. »Razmišljati je treba o tem, kaj tvoj odjemalec potrebuje. Želi imeti koristno stvar, za katero je pripravljen tudi plačati.«

Frankla smo med drugim vprašali, ali po njegovem mnenju obstajajo medijske vsebine, ki so sicer tržno nezanimive, a za Slovence pomembne. Kako jih ohraniti v medijih?

Ko je LDS na volitvah izgubila oblast, so predstavniki stranke za to krivili Finance, češ da so se spajdašile z Janezom Janšo. V svoji zadnji kolumni letos je Frankl med drugim zapisal, da je vlada Roberta Goloba Slovenijo naredila manj konkurenčno in da Slovenija ne stopa po poti razumnosti. Na forumu pod tem zapisom ga je nekdo obtožil, da je janšist. Kaj je torej z domnevnim pajdašenjem s politiko, zakaj nekateri drugi mediji, na primer Mladina, vidijo zadeve povsem drugače?

Politično kadrovanje, ki se dogaja tudi pod aktualno vlado, je povzročilo, da je Slovenija bolj revna, kot bi bila, je prepričan sogovornik.

Frankl prijateljuje tudi z Borutom Jamnikom, zdaj predsednikom uprave SID banke, ki je dolga leta veljal za eno najmočnejših figur pri nas; deloval je iz ozadja in vplival na številne kadrovske odločitve. »Bilo bi odlično, če bi se Borut Jamnik odločil odkrito stopiti na politični parket in postal politik,« je prepričan Frankl.