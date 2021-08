Peter Ješovnik z ministrstva za finance v OECD

Levo ministrica mag. Ksenija Klampfer in desno namestnica direktorice Direktorata za socialne zadeve Valentina Vehovar na novinarski konferenci. FOTO: Brigite Ferlič Žgajnar/Delo

Vlada je na današnji dopisni sejirazrešila s funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za finance. Ješovnik je predlog za razrešitev podal sam, saj odhaja v OECD. Obenem je vladaimenovala za generalno direktorico direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo.Vlada je danes izdala odločbo, s katero Ješovnika s 16. avgustom razrešuje s funkcije državnega sekretarja. Predlog za razrešitev je Ješovnik podal julija letos, saj je bil postavljen za izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodjo stalnega predstavništva RS pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.Ješovnik bo pri OECD nadomestil, ki je bila 20. junija odpoklicana s tega položaja. Ključna naloga stalnega predstavništva pri OECD je sicer uveljavljanje interesov Slovenije v organizaciji.Kdo bo zasedel Ješovnikov položaj na mestu državnega sekretarja na finančnem ministrstvu, pa za zdaj še ni znano. Ministrstvo pod vodstvom Andreja Širclja ima sicer štiri državne sekretarje; poleg Ješovnika so to šeinVehovarjevo pa je vlada imenovala za generalno direktorico direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer od 15. avgusta letos do najdlje 14. avgusta 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Valentina Vehovar je na ministrstvu za delo zaposlena od leta 2018, najprej je delovala kot vodja sektorja v direktoratu za socialne zadeve, v letih 2019 in 2020 pa tudi kot namestnica generalnega direktorja direktorata za socialne zadeve. Posebna natečajna komisija je v predhodnem izbirnem postopku Vehovarjevo ocenila kot ustrezno kandidatko, ki izpolnjuje natečajne pogoje ter je glede na svojo strokovno usposobljenost primerna za ta položaj, so še pojasnili v vladi.