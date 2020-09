FOTO:Peter Misja: Slabšanje standardov nas ne zanima

Ljubljana – »Zbiranje podpisov za vložitev predloga sprememb in dopolnitev zakona o poštnih storitvah ni samo vprašanje pošt­nih storitev in prihod­nosti Pošte Slovenije, ampak je del širše problematike skladnega regionalnega razvoja,« pravi Peter Misja, župan občine Podčetrtek in novi predsednik Skupnosti občin Slovenije.Poziv, ki so ga na nedavnem sestanku predsedstva Skupnosti občin Slovenije naslovili na državo, ni povezan le z začetkom zbiranja 5000 podpisov za vložitev predloga novele zakona o poštnih storitvah, ki so se ga te dni lotili v Sindikatu poštnih delavcev. »Država je bila tista, ki je zaradi nižanja ...