Peter Vilfan se mora zagovarjati zaradi davkov

Finančna uprava je po neuradnih podatkih Reporterja v prekrškovnem postopku ugotovila, da mora športno društvo Petra Vilfana plačati okoli 30.000 evrov davka, pri čemer novinarji navajajo, da je državni sekretar domnevno oškodoval davčno blagajno v obdobju od 2007 do 2012 s komentiranjem košarkarskih tekem za RTV Slovenija in Pro Plus, ki sta mu honorar izplačala kar na račun njegovega društva.



Na finančni upravi odgovarjajo, da na vprašanja, ki zadevajo konkretne davčne zavezance, ne morejo odgovoriti zaradi varovanja davčne tajnosti. V skladu z zakonom o davčnem postopku namreč kot davčna tajnost veljajo vsa dejstva, okoliščine, podatki, odločitve in drugo, kar zadeva posameznega zavezanca za davek. Edini, ki lahko razkrije podatke, je torej Peter Vilfan, ki v tem trenutku še pripravlja svoj odziv. V kabinetu predsednika vlade pa so nam medtem povedali, da predsednik vlade Marjan Šarec glede navedb pričakuje Vilfanova pojasnila.



Peter Vilfan je zadevo Šarcu že pojasnjeval januarja in pri tem zatrdil, da če bi se izkazalo, da je nastala kakšna napaka, bo vsekakor prevzel odgovornost, a to lahko ugotovijo le uradni organi.