FOTO:Petra in Matej sta najboljša za volanom

Mladi vozniki so se preizkusili tudi v vožnji s terenskim vozilom. FOTO: Uroš Modlic/AMZS

Ena izmed vaj je bila vzvratna vožnja s prikolico, kjer je bilo treba vozilo parkirati tako, da je bila prikolica čim bliže ograji. FOTO: Uroš Modlic/AMZS

Rekordno število prijavljenih

Vožnja vzvratno je s prikolico še bolj zahtevna. FOTO: Uroš Modlic/AMZS

Spretnostna vožnja, pri kateri žoga na strehi ne sme pasti na tla. FOTO: Uroš Modlic/AMZS

Mladi so dobri vozniki

Če bi vsi tako obvladali prvo pomoč, kot jo ti mladi vozniki, bi bili lahko vsi dosti bolj varni na cesti. FOTO: Uroš Modlic/AMZS

Vransko – Domžalčankainiz Krškega sta najboljša mlada voznika letošnjega izbora v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem. Premagala sta številne ovire in preizkušnje, oba pa pravita, da se bosta na svojo prvo, zmagovalno vožnjo z avtomobilom, ki ga bosta lahko leto dni uporabljala, peljala na morje.Štiriindvajsetletna Petra, ki piše magisterij iz arhitekture, je na tekmovanje prišla na sestrin predlog: »Sestra je bila lani na tekmovanju in je rekla, da je super izkušnja, ker lahko voziš različne avtomobile, opravljaš različne naloge, ki jih sicer v prometu ne srečaš velikokrat. Prepričala me je in bo zagotovo upravičena do vožnje z avtomobilom.« Triindvajsetletni Matej, študent strojništva, izstreli, da se je na tekmovanje prijavil zaradi avta, da pa je enkrat že poskusil srečo: »Prvič sem se prijavil že pred štirimi leti in prišel v polfinale. Potem sem dve leti pavziral, zdaj pa se je očitno izšlo tako, kot je treba.«Oba bosta Slovenijo zastopala tudi na mednarodnem tekmovanju, ki so ga zasnovali prav po vzoru slovenskega in lani prvič izvedli na Vranskem. Letos je tekmovanje predvideno oktobra na Poljskem, Slovenijo pa bo poleg obeh tekmovalcev zastopal tudi drugouvrščeniAMZS je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbiral že leta 1993, tekmovanje so ponovno izvedli leta 2017. Cilj je izboljšanje prometne varnosti med mladimi, ki so ena najbolj ranljivih skupin v prometu. Tekmovanje se vedno začne s spletnim kvizom, ki ga je letos rešilo več kot 4500 mladih, kar je 1200 več kot lani. Najboljših 50 reševalk in 50 najboljših reševalcev kviza med 18. in 26. letom, ki ne smejo imeti kazenskih točk, predložiti pa morajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, se uvrsti v praktični del tekmovanja. V sredini junija je sto mladih opravilo s polfinalom, na Vranskem pa se je v finalu danes pomerilo deset najboljših deklet in deset najboljših fantov.Opraviti so morali pet vaj, s katerimi so AMZS, Policija in Rdeči križ Slovenije preizkusili njihovo vozniško znanje in spretnosti. Pomagati so morali ponesrečencu, voziti slalom in paziti, da žoga na strehi vozila ni padla na tla, dali so si duška s terenskim vozilom na blatnem in mestoma strmem terenu, se ponovno podali na izpitno vožnjo in vzvratno vozili prikolico. Nekaj napak se je pojavilo, je ob koncu dejal AMZS inštruktor varne vožnje: »Ste mladi ambasadorji. Širite glas, kako je treba v avtu pravilno sedeti, pravilno držati volan, ker je bilo danes kar nekaj napak pri tem. In kam spada prtljaga? V prtljažnik. Tudi nekaj tovrstnih napakic je bilo. V glavnem pa vas, kar se tiče voženj, kar smo delali na cesti, lahko pohvalim. Le tako naprej: varno na cesti, upoštevajte prometne predpise in širite glas ambasadorjev varne vožnje.«Mladi večkrat slišijo očitke, največkrat neupravičene, da so slabi vozniki. Akcija, ki jo je lani mednarodna avtomobilistična zveza FIA prepoznala kot najbolj inovativen projekt na področju prometne varnosti, želi razbijati tudi takšne stereotipe. Vodja današnjega tekmovanja in vodja varne mobilnosti pri AMZSje dejal, da je vprašanje, koliko voznikov srednjih let bi bolje opravilo z nalogami, kot so jih opravili mladi: »Seveda so izjeme, ki tega ne potrjujejo, ampak mladi so vedno boljši vozniki, kar potrjuje statistika. Zagotovo k temu pripomorejo tudi dodatna usposabljanja za voznike začetnike.«Mladi so dobili nova ambasadorja varne vožnje. Tako Petra kot Matej pravita, da bosta zdaj še boljši zgled tako za mlajše kot tudi starejše voznike. Matej pravi, da se na tekmovanje zagotovo splača priti: »Preizkusiš se v nečem novem, nečem, česar običajno na cesti ni. Vsaka izkušnja pa je dobrodošla za voznika, vse življenje se učimo.« Petra pa je s širokim nasmehom dodala: »Seveda zaradi izkušenj in znanja, ki ga pridobiš, pa nagrade so tudi super.«