Petra Svetino za ombudsmana podprli vsi poslanci

Dosedanji varuhi človekovih pravic

Ivan Bizjak (29. september 1994 - 29. september 2000)

Matjaž Hanžek (21. februar 2001 - 21. februar 2007)

Zdenka Čebašek-Travnik (22. februar 2007 - 22. februar 2013)

Vlasta Nussdorfer (23. februar 2013 - 23. februar 2019)

Koalicijske stranke ter Levica, NSi, SNS in manjšinska poslanca, ki imajo skupaj 65 glasov, so podporonapovedali že pred sejo, zato je bila njegova izvolitev pričakovana. Po besedahiz NSi, ki je edini sodeloval v razpravi na mandatno-volilni komisiji, prvi državnozborski prepreki, Svetino odlikuje čustvena inteligenca. Kandidat je po njegovem mnenju v svojih stališčih trden, a je odprt za pobude in predloge vseh družbenih skupin. »Predsednik republike je imel tu srečno roko,« je povedal še Horvat. Le poslanska skupina SDS, ki vse do zadnjega ni želela pojasniti, kako bodo glasovali, češ, da se bodo odločili tik pred zdajci. Poslanka SDSje v obrazložitvi povedala, da mora biti varuh oseba, ki zaznava in začuti krivice, ter mora imeti visoka etična načela in mora biti politično neobremenjena oseba, kar po njenih besedah mnogi varuhi doslej niso bili. Ključno se ji zdi tudi samoiniciativnost.Visoka podpora v državnem zboru prinaša Petru Svetini političen kapital, ki ga bo na mestu varuha za človekove pravice, s katerega lahko predvsem glasno opozarja na spremembe, še kako potreboval.V strankah, ki so opravile z njim pogovore, so se navduševali predvsem nad njegovimi izkušnjami iz prakse. Med drugim sta z Matijo Zadrgalom leta 2014 z namenom zaposlovanja težje zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju ustanovila zavoda za socialno podjetništvo na podeželju Grunt v Komendi, kjer Svetina trenutno zaseda mesto strokovnega direktorja zavoda za socialno podjetništvo. Predsednik republike, ki ga je predlagal v imenovanje med devetimi kandidati, je izpostavil njegov izostren čut za ljudi. Novo izvoljeni varuh pa zase pravi, da je izrazit praktik in si bo ob tem, ko bo odločno in tečno opozarjal državne organe na nepravilnosti, tudi prizadeval pokazati na možne rešitve.